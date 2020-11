Corte española investiga actividad financiera del exrey Juan Carlos

MADRID, ESPAñA.- Fiscales de la Corte Suprema española encabezan una nueva investigación de las actividades financieras del exrey Juan Carlos, quien recientemente se fue de España a un país no especificado tras el inicio de investigaciones en su contra en España y Suiza.



La fiscalía del Estado confirmó el martes que la corte se hará cargo de la nueva investigación luego que el periódico digital elDiario.es reportó que fiscales anticorrupción investigaban el supuesto uso del exrey, la exreina Sofía y algunos miembros de su familia de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas extranjeras que no estaban bajo sus nombres.

VEA: El lujoso resort que el rey Juan Carlos I eligió para su "exilio"



La vocera del gobierno español María Jesús Montero declinó hacer declaraciones sobre el caso, pero dijo que el gobierno espera esclarecerlo lo antes posible.



La fiscalía no proporcionó detalles, pero la agencia de noticias Europa Press dijo que los fiscales confirmaron que la investigación concierne al caso mencionado por elDiario.es.



Europa Press no identificó a los fiscales que proporcionaron esa información. Un comunicado de la fiscalía dice que también investigan la filtración de la investigación anticorrupción a un medio de comunicación.



Los gastos con las tarjetas se habrían realizado entre 2016 y 2018, tras la abdicación de Juan Carlos en 2014. EDiario.es dijo que la investigación no involucra a su hijo, el rey Felipe VI de España, ni a la reina Leticia.

VEA: Rey emérito Juan Carlos I comunica que se irá a vivir fuera de España



La Corte Suprema comenzó a investigar al exmonarca tras reportes de una investigación en Suiza por el pago de millones de euros en sobornos a Juan Carlos por parte del difunto rey Abdullah de Arabia Saudita en 2008.



Juan Carlos presuntamente le transfirió una gran suma a una compañera en lo que los investigadores consideran como un posible intento de ocultar el dinero a las autoridades. La compañera, Corinna Larsen, es una empresaria danesa-alemana que por años ha sido vinculada por la prensa al antiguo rey.



El paradero de Juan Carlos nunca ha sido confirmado. El exrey no ha sido imputado de ningún delito.