Diez cintas para recordar a Sean Connery

Sean Connery es una de las figuras más emblematicas del cine de todos los tiempos. El carismático actor escocés que alcanzó el estrellato internacional como el áfable e intrépido agente secreto James Bond para abandonar el papel y forjarse una carrera igualmente exitosa que le mereció un Oscar, falleció el sábado. Tenía 90 años.

A continuación hacemos un repaso a sus 10 películas más emblemáticas.

1 . GOLDFINGER (1964)

La franquicia de James Bond es su propio genero por derecho, más todas las películas que conocemos de James Bond aun las imitaciones le deben todo a esta joya de la corona.

Goldfinger (1964) la cual es la tercera entrega de la franquicia, estableció las bases del genero de espías. Locaciones paradisiacas, un villano con un plan ridiculo pero creible, los artilugios eléctronicos, un tema inolvidable sino "El tema" por excelencia de James Bond a cargo de Shirley Bassey y John Barry, el asesino exagerado a cargo de Oddjob y su sombreo boomerang, la aventura y ritmo alucinante y por supuesto las chicas Bond, mujeres hermosas lideradas por "Pussy" Galore todo esto fortalecido por un Sean Connery en su plenitud hacen de Goldfinger la mejor película de la franquicia, la mera quintaesencia de los filmes de James Bond, "La película" que todas siguen, imitan, tratan de mejoras pero simplemente no pueden.





2. "FROM RUSSIA WITH LOVE" (1963)

James Bond fue establecido en Dr. NO, pero es en la segunda entrega From Russia with Love la cual debido al exito de la primera donde el presupuesto se dobla y el personaje se expande, donde el mito comienza a tomar forma, la historia es más profunda, los elementos a los cuales nos acostumbrará el espía comienzan a establecerse, From Russia with Love demuestra que Dr. No no fue una casualidad, el agente britanico tenía mucho que contar en la era de la guerra fría, Sean Connery demostró que su personaje podía ser suave, elegante, encantador, seductor pero un asesino despiadado y efectivo cuando se necesitaba, y contaba con Red Shaw interpretando al agente ruso "Red" como un villano a la altura del espía britanico



3. THE UNTOCHABLES (1987)

En 1987 Brian de Palma filmó "Los intocables" vagamente básada en la novela de Eliott Ness la cual estaba vagamente básada en los hechos reales de la era de la prohibición, con un elenco que incluía a nada más y nada menos que a Robert Deniro, un principiante Kevin Costner y un Sean Connery que venía luchando por revitalizar su carrera, este último interpretó a Malone un policía Irlandes con acento escoces pero su prescencia y fuerza de actuación bastó para ser nominado y ganar el único Oscar de su carrera como actor de reparto. "Los Intocables" no podrá ser historicamente correcta pero es uno de los trabajos más finos de Brian de Palma y eso ya es decir mucho dentro de la carrera tan impresionante de este director.



4. THE NAME OF THE ROSE (1986)

En 1986 Sean Connery se encontraba en lucha por revitalizar su carrera y aceptó participar en esta versión Italo-Alemana-Francesa de la novela de Humberto Eco "El Nombre de la Rosa" Interpretando a Sir William de Baskerville un monje Franciscano en el siglo XIII que visita una remota Abadía de Italía para efectuar un conclave entre Benedictinos y Franciscanos para discutir si la Iglesia Catolica debería seguir siendo rica o repartir sus bienes entre los pobres, en dicho convento se suceden una serie de asesinatos los cuales SIr William al mejor estilo de Sherlock Holmes intentará desenmarañar y demostrar que que no son obra de Satanas, pocas películas he visto en mi vida que logren el nivel de immersión de esta joya, es oscura, es opresiva, su ambientación logra que nuestra mente abandoné nuestros cuerpos y se traslade a esa era del oscuntarismo, casi podemos sentir el frio, la neblina, lo deprimente del ambiente, la fotografía, la musicalización, la ambientación es simplemente hermosa, y Sean Connery brilla en ese milagro de adaptación.



5. INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE (1989)

Steven Spielberg tiene un sueño frustrado, y ese es el de dirigir una película del agente 007, en 1981 tras varios intentos fallidos decidió filmar su propia versión de James Bond junto a su amigo George Lucas, el resultado "Indiana Jones" vaya versión de Bond que nos regaló, este clon del espía britanico tambien tomaba prestado elementos de los seriales de los 30s y 40s que tanto Lucas y Spielberg amaban, el resto es historia "Indiana Jones" una de las mejores sagas del cine. En 1989 decidieron que Indiana Jones debía aparecer junto a su padre en pantalla y ¿En quien pensaron? En el mejor James Bond de todos los tiempos, Sean Connery se robó la película. Agregando más dimensionalidad al personaje de Indiana, la quimica entre ambos actores era evidente y ofreció un digno cierre a la trilogía.



6. DR. NO (1962)

"Bond, James Bond", Sean Connery pronunció esa inmortal frase por primera vez en 1962 en "Dr No" y el mundo no ha sido el mismo desde entonces. El mito del famoso espía britanico nacía y Sean Connery de la noche a la mañana se convirtió en leyenda. Todos los hombres querían ser como Sean Connery, querían la ropa, los relojes, los carros, las mujeres, el físico, las aventuras y sigue siendo así hasta el día de hoy. Connery llenaba la pantalla con su prescencia, enamoraba a las mujeres y los hombres lo envidiaban y lo admiraban. "Dr No" fue una producción de bajo presupuesto y no se midió el impacto que tendría este personaje en la historia. La respuesta del publico fue inesperada y sobrecogedora.



7. HIGHLANDER (1986)

En 1986 esta producción Britanica Americana nos presentó una historia de inmortales, con una fotografía alucinante, musica a cargo de la banda QUEEN, un Christopher Lambert que apenas podía hablar ingles de manera fonetica y a Sean Connery desesperado por demostrar que no solo era James Bond, interpretando a un Egipcio que hablaba como español pero con acento escoces, solo en los ochentas esta historia pudo funcionar. y funcionó muy bien creando una franquicia la cual conocemos en latinoamerica como "Los Inmortales" La saga de una raza de super humanos inmortales que deben luchar entre si para alcanzar el premio mayor y la única manera de acabarse entre ellos es decapitandose en un duelo de espadas hasta que solo quede uno.



8. A BRIDGE TO FAR (1977)

Basada en la fallida operación Market Garden donde soldados aliados durante la segunda guerra mundial debian asegurar posiciones en Holanda y cuyo resultado fue desastroso Sean Connery interpreta a el Major General Roy Urquhart

Es un drama épico con un elenco de ensamblaje donde la participación de Connery no podrá ser tan determinante como esperaríamos aun así la película es uno de los mejores dramas de guerra y fue nominada en las principales categoría de los Oscar.



9. THE HUNT FOR THE RED OCTOBER (1990)

En la larga historia de Sean Connery interpretando personajes de diferentes nacionalidades pero con acento escoces aquí tenemos el de un capitan de submarino ruso desertor, básado en el libro de Tom Clancy tambien tenemos a Alec Baldwin como el agente Jack Ryan quien es una versión de James Bond americana pero más burocratica. Pero no nos engañemos Jack Ryan pasa a ser secundario porque Sean Connery se roba el show.

10. ROBIN AND MARIAM (1976)

Aquí tenemos un pequeña producción, un romance dramatico que nos muestra los últimos y no tan gloriosos días del bandido romantico Robin Hood, básada en el poema heroico eponimo, Sean Connery nos demuestra sus capacidades de actor dramatico en este triste desenlace para un personaje tan alegre.