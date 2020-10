Posponen nueve meses juicio de Meghan Markle contra diario británico

LONDRES, INGLATERRA.-Un juez británico concedió el jueves la solicitud de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, de posponer el juicio en su demanda por invasión de privacidad contra la editora de un diario británico que publicó fragmentos de una carta que le escribió a su padre.



Durante una audiencia en Londres, el juez Mark Warby aceptó retrasar nueve meses el inicio del juicio, que estaba previsto para el 11 de enero de 2021. La fecha exacta se determinará más adelante.



La decisión siguió a una audiencia privada. Warby dijo que la razón del retraso debe mantenerse confidencial.

LEA: Los crueles apodos de Meghan Markle en el Palacio de Buckingham



La duquesa de 39 años acusa al Mail on Sunday y su editora, Associated Newspapers, de violación de derechos de autor, uso indebido de información privada y de violar las leyes británicas de protección de datos por publicar pasajes de una carta que le escribió a su padre Thomas Markle, de quien está distanciada, tras su boda con el príncipe Harry.



Associated Newspapers refuta la acusación en el Tribunal Supremo en Londres.

+¿Por qué a Meghan Markle le incomodan tanto sus pies?



Markle, una actriz estadounidense que protagonizó la serie de TV “Suits”, se casó con Harry, uno de los nietos de la reina Isabel II, en una fastuosa ceremonia en el Castillo de Windsor en mayo de 2018. Su hijo, Archie, nació al año siguiente.



A principios de este año la pareja anunció que renunciaba a sus deberes reales y se mudaba a Norteamérica citando intrusiones insoportables y actitudes racistas de la prensa británica. Recientemente compraron una casa en Santa Bárbara, California.



+La espectacular mansión que Harry y Meghan Markle le compraron a Mel Gibson