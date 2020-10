Iggy Azalea habla sobre el padre de su hijo Onyx

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Iggy Azalea puso fin a los rumores que indican que está criando ella sola a su hijo Onyx.



La controversia ocurre porque hasta el momento no ha revelado la identidad del padre de su primogénito, pero se especula que sería el rapero Playboy Carti.



Durante el fin de semana la artista compartió en sus redes sociales la primera imagen de su hijo, meses después de haberlo dado a luz. La famosa mantuvo en secreto su embarazo y el nacimiento de su pequeño.

La polémica de ser madre soltera comenzó cuando publicó: "La gente no valora la lealtad... Por eso prefiero estar sola. Estoy criando a mi hijo en solitario y no mantengo una relación".



Días después, aclaró que el padre de su hijo sí está presente en su vida.



"Nada de lo que dije tenía como objetivo insinuar que el padre de mi hijo no forma parte de su vida, pero me he fijado en que mucha gente lo interpretó así, por lo que quería aclarar las cosas. El papá de Onyx le quiere muchísimo y mi pequeño ha tenido a sus dos padres a su lado desde el primer día", compartió.



Azalea dijo que tratará de mantener la vida de su hijo lo más privada posible.