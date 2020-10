Maynor Córdova, un artista del retrato

Melissa López

ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA.- “Cada retrato es un reto para mí, porque hacer este tipo de trabajo no es nada fácil; es como copiar una imagen en una hoja de papel o un lienzo”, dijo Maynor Córdova, el artista detrás del seudónimo de May20.



Su recorrido en el campo del arte no ha sido nada fácil, pero sus deseos de superarse y de vivir haciendo lo que lo apasiona han sido su fuerza. “He pasado momentos difíciles, pero nací con este don. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a estudiar a Tegucigalpa, a la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), con el apoyo de mi familia y de dos maestros de Santa Fe, Colón, quienes me consiguieron una beca”, relata.



En su experiencia, similar a la de muchos hondureños a quienes la vida les ha permitido probar que los obstáculos están para superarse, recuerda lo mucho que le costó terminar sus estudios. “Para poder obtener mi título de Bachiller en Artes Plásticas sufrí bastante, pero hoy en día pongo en práctica lo que aprendí. Hasta ahora sigo explotando mis capacidades en lo que más me gusta hacer; dibujar y pintar”, agrega.

Su sello

A sus 27 años, Maynor ha identificado que su fortaleza está en elaborar retratos, y que también disfruta de recrear paisajes marinos y urbanos. El acrílico se ha convertido en su técnica predilecta, en razón de que la mayor parte de su trabajo depende del turismo de Roatán, isla en la que reside actualmente. “Esta técnica es de secado rápido, por eso tuve que cambiar del óleo al acrílico”, comenta.

Contacto Encuéntrelo en Facebook e Instagram como Maynor Córdova (El mismo May).





Además, el oriundo de Colón ha plasmado sus obras en carteras de cuero, mochilas, calzado, camisetas, gorras y sandalias.

“La idea surgió desde que trabajé en una empresa digital en Panamá, Amazing Graphic. Ahí se me ocurrió hacer arte a mano sobre estos objetos, y ha sido muy bonita la experiencia que he tenido en ese tipo de lienzos. Cada día voy aprendiendo más e inventando cosas nuevas”, cuenta.

Proyectos

Entre sus planes siempre está el no detenerse, aprovechar su talento para salir adelante y seguir cumpliendo sus sueños y metas. “Uno de mis mayores deseos es tener una empresa de arte algún día, que se llamará Creatividades de May Artes y Más, y generar empleos a los jóvenes”, comparte el creador.



“Aquí en Honduras hay mucho talento. Yo le pido a la gente que nos apoye. De mi parte quisiera representar a mi país a nivel internacional, poner en alto su nombre”, concluye.