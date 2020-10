José Ron desmiente irresponsabilidad en la boda de Armando Torrea

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- José Ron, uno de los actores invitados a la ceremonia de Armando Torrea y Laura Pérez el pasado 3 de octubre, defendió a la denominada "boda covid" que tuvo lugar en Baja California y aseguró que no hubo irresponsabilidad.



El famoso aseguró que es completamente falso que no se hayan tomado medidas para evitar los contagios entre los invitados. Asimismo aseguró que él no es parte de los 100 que se enfermaron tras asistir al masivo evento.



"He estado viendo todo lo que ha salido, y me parece, no sé por qué se ha inventado tanto porque es falso, yo estuve en esa boda, y se cumplió con todos los protocolos, y me consta porque yo estuve ahí, no sé con qué afán o con qué razón la Secretaría de Salud ha dicho tal información que no es correcta, es más como político, y vemos la noticia por todos lados, pero eso no es verdad", comentó.



De igual forma, Ron desmintió que fueran 300 las personas invitadas a la boda y que al contrario fueron menos de 200 por ser una boda muy íntima.

Vea aquí: Armando Torrea, el actor que provocó ola de covid-19 con masiva boda



"Creo que menos de 200, porque son una boda pues de gente muy cercana, prácticamente de amigos. El lugar era en un espacio al aire libre, abierto, las mesas también por la magnitud del lugar por los invitados teníamos unos tres metros de distancia y todas las personas teníamos todo personalizado para evitar ese tipo de cosas", relató el protagonista de telenovelas.



Agregó: "En la entrada había filtros, estas cámaras de sanitización, las mujeres entraban por un lado, los hombres por otro, gel antibacterial, todas las medidas como si fueras a un restaurante, a un evento hoy en día, por eso digo que me extraña el ver lo que ha alcanzado esto, porque tan me consta porque yo estuve ahí, que esa información no es correcta, es falsa, y vaya a saber con qué fin se hizo toda esa información".



Fue el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, el que anunció que hubo un contagio masivo de personas por asistir a la boda y que no se respetaron las medidas de bioseguridad.