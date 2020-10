50 Cent pide votar por Trump: "No me importa que no le gusten los negros"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El rapero estadounidense Curtis James Jackson, conocido popularmente como 50 Cent, instó a sus seguidores a votar por el presidente Donald Trump luego que se difundiera el plan de impuestos de Joe Biden.



Fue a través de su cuenta de Instagram que el intérprete de In Da Club criticó la propuesta del candidato demócrata y mostró una foto del porcentaje de impuesto que se cobrará.



"¡Qué mie...! (Voten por Trump) Yo me voy de Nueva York de todas formas los Knicks nunca ganan. No me importa que Trump no le gusten los negros. 62% ¿estás loco?", escribió en su red social.







Tras los comentarios que generó su publicación, el rapero reiteró que es una mala idea.

"Sí, no quiero ser 20 Cent. 62% es una muy pero muy mala idea. No me gusta", escribió.

Impuestos

En las últimos días se conoció que si Biden llega a la presidencia de Estados Unidos se establecerá un aumentó del 60% de los impuestos para las personas que ganan más de 400,000 mil dólares al año. Este plan solo será para algunos estados.



El también productor musical se vería afectado directamente por las ganancias que obtiene anualmente por su trabajo.



Hasta el momento se desconoce si se trata de una broma o si el comentario es en serio.