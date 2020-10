Influencer Dmitriy Stuzhuk reconoce letalidad del covid-19 poco antes de morir por el virus

KIEV, UCRANIA.- Dmitriy Stuzhuk era un influencer más conocido como Dima Stuzhuk quien se resistía a creer en la existencia del coronavirus. Tras contagiarse, y complicarse su salud, reconoció no solo que el virus existe si no que es letal, poco antes de morir a causa de la enfermedad.



En su cuenta de Istragram, donde tenía más de un millón de seguidores, ya se lee: "En memoria de Dima Stuzhuk", pues a unas horas de su muerte, el influencer ucraniano, hizo más de una reflexión acerca de la vida.

A los 33 años de edad, Stuzhuk murió debido a complicaciones de Ccovid-19, virus en el cual él no creía. Tras su muerte, dejó varias lecciones una de ellas es precisamente la de estar alertas y cuidarse del virus mundial que él contrajo en un viaje a Turquía, mientras era escéptico.



“Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos de manera convincente: también pensé que no había Covid, y todo esto es relativo”, escribió en su cuenta de Instagram hace menos de una semana, mientras se encontraba internado en el hospital.



Con sus consejos fitness y rutinas de ejercicio promovía la vida saludable y fue ejemplo como padre de tres pequeños. El mayor, de nombre David, seguido de las pequeñas Lola y Olivia.

Su pareja, de quien se había separado dedicó un emotivo mensaje tras su muerte: "Sí, no tuvimos una buena relación. Sí, hubo muchos problemas. Pero esta relación nos dio tanto. Hemos vivido y experimentado mucho contigo. Estuviste allí en dolor y alegría… Te estaré agradecida por el resto de mi vida por nuestros tres hermosos hijos”.

La estrella de Instagram promovía la práctica del ejercicio, la correcta alimentación e incluso la meditación. Apenas una semana atrás se consolidaba como empresario junto a una sociedad financiera con la que había acordado promover ciertos productos desde su posición de bloguero. Además también hacía promoción a distintas marcas de proteínas y alimentos saludables.



Su cuenta de Instagram cuenta con 1.1 millones de seguidores y era allí donde compartía mensajes motivacionales y la vida con sus hijos. El primero de septiembre, Dmitriy publicó un mensaje en el que hablaba de los errores de la vida y compartía una fotografía junto a sus hijos y ex pareja, Sofía.