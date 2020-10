Crash Bandicoot 4: It’s About Time el marsupial regresa por todo lo alto

Tegucigalpa, Honduras

Tras muchos años en el limbo Crash Bandicoot volvió a los videojuegos con la remasterización de la trilogía original hace un par de años, realizadas con un mimo y detalle que rápidamente los fans del personajes sabían que había regresado por quedarse.



Ahora a semanas de finalizar la presente generación de consolas, la desarolladora Toys for Bob presenta Crash Bandicoot 4: It’s About Time una aventura totalmente nueva y con un resultado más que sobresaliente y que se encuentra disponible para Playstation 4 y Xbox One y que próximamente lo hará en Playstation 5 y Xbox Series X/S.



Esta cuarta entrega tiene lugar directamente después de los eventos de Crash Bandicoot: Warped. El mundo vive en paz pero todo se ve convulsionado por el inesperado regreso del Dr. Neo Cortex, N. Tropy y la máscara mágica malvada Uka Uka, al mismo tiempo que Crash y sus amigos descubren la existencia de nuevas máscaras acompañantes mágicas, Crash y su hermana Coco con sus otros amigos deben viajar a través del tiempo y el espacio, visitando varios universos, con el fin de restaurar el equilibrio y detener a las fuerzas del mal.



Para esta ocasión It’s About Time presenta nuevas mecánicas que incluyen correr por la pared, deslizamiento sobre rieles y balanceo sobre cuerdas, junto con un nuevo modo N. Verted que le da un giro creativo al modo tradicional de “espejo”, con estilos artísticos frescos y nuevas experiencias de juego.



A través de los diferentes escenarios que recorreremos para traer el orden de nuevo, también conoceremos a nuevos compañeros que se unirán a nuestra aventura com mecánicas únicas y aportes a la historia del juego.

El juego destaca por introductir nuevas mécanicas de juego.







El título también incluye de inicio dos modos de dificultad Retro pensado en la vieja escuela de juegos plataformas y en la que deberemos comenzar desde cero cada vez que perdamos en un nivel. El segundo modo es el Moderno pensado para lo que quieran disfrutar una experiencia más casual teniendo puntos de control a lo largo del juego.



Cada uno de los escenarios está plagado de coleccionables y rutas secretas lo que nos mantendrá ocupados por un buen tiempo y un reto que sólo los más exigentes podrán completarlo.



Técnicamente el juego se luce con escenarios muy coloridos, llenos de detalles que lo hacen un espectáculo a la vista. Se ha confirmado que el juego al menos en Playstation 4 Pro y Xbox One X corre a 4k y 60 frames estables.



Además, los jugadores pueden personalizar sus personajes obteniendo diferentes aspectos y también participar en Bandicoot Battle, un modo competitivo local de pasar el control y jugar en el que de dos a cuatro jugadores pueden competir para ganar el primer puesto.



Crash Bandicoot 4: It’s About Time es el juego que un personaje tan querido en la historia de los videojuegos se merece, una aventura repleta de buenos momentos, con divertidas mecánicas y sobre todo un desafío para aquellos que decidan completarlo al cien por ciento.