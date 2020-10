Carmen Aub, actriz de El Señor de los Cielos, se quitará implantes de seno

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Carmen Aub, actriz que da vida al personaje de Rutila Casillas en la serie ‘El Señor de los Cielos’ sorprendió a sus seguidores al revelar que pronto se quitará sus implantes de seno.



Mediante un video en sus redes sociales, la joven de 30 años de edad, detalló que ha tomado la decisión luego de presentar algunos síntomas vinculados a los implantes, mismos que se colocó hace 10 años.



"Hace 10 años los que me vieron pasar de ¿Dónde está Elisa?, de Niñas Mal a de repente un pequeño cambio en Esperanza del Corazón sabrán que yo me puse implantes de seno, lo cual no me arrepiento para nada, me encantaron, me dieron muchísima seguridad, mucho más por el medio en el que yo me desenvuelvo… pero después de 10 años de muchísimo trabajo interno que he hecho he decidido que me los voy a quitar”, contó, sorprendiendo al público.

VEA: Carmen Aub, la guapa actriz que roba suspiros en El Señor de los Cielos

Aceptación

Carmen aseguró estar trabajando en el proceso de aceptación, lo dijo en un video donde se mostró al natural, sin filtros ni maquillaje.



"La verdad es que por un momento no sabía si ponérmelas más pequeñas o quitármelos por completo, pero estuve investigando mucho y hay algo que se llama ‘Breast Implant Illness’, tiene muchísimas toxinas que nos hacen mal a nuestro cuerpo, a nuestras hormonas, hay muchos síntomas y decidí que me las voy a quitar”, enfatizó.



La actriz dijo que aún no sabe cuándo se someterá a dicha cirugía, pero aseguró estar lista para hacerlo, luego de reflexionar en este tiempo de cuarentena.

ADEMÁS: Actriz de “El señor de los cielos” protagoniza eróticas fotografías

"Creo que tengo muchos de los síntomas que tiene la enfermedad, porque además con los años se va empeorando lo de los implantes, entonces ustedes son como mi segunda familia, se los quería compartir, igual es como algo que iba a ser un poco obvio”, puntualizó.