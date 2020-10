El arte continúa reinventándose: nace ahora Proyecto Teatral La Fábrica

Melissa López

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Bajo la premisa de ofrecer propuestas escénicas de calidad y de seguir manteniendo viva la actividad artística aún en el confinamiento, un equipo de actores y actrices se dieron a la tarea de expandir sus escenarios y sumarse a la reinvención.



“Entendemos que es nuestro deber darle a los jóvenes y a la población en general un encuentro único y memorable con el teatro, con el fin de contribuir al nacimiento de nuevos públicos. También apuntamos a la creación de contenido audiovisual y a la formación artística”, dijo Leonardo Banegas, quien junto a Roberta Reyes, Antonia Pacheco y Darío González presentan Proyecto Teatral La Fábrica.



La idea de emprender dicha propuesta nació en 2019, en el último año de formación profesional que los cuatro cursaron en la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), momento en el que se plantearon la posibilidad de seguir experimentando y construyendo nuevas experiencias juntos, específicamente en el campo profesional.



Según relata Banegas, dicha ambición pasó por un período de pausa hasta llegada la pandemia, contexto que utilizaron como oportunidad para empezar a trabajar de lleno en la meta que se habían fijado tiempo atrás. Tras meses de dedicación y esfuerzo, el 1 de junio hicieron su primera aparición, con una parodia de “Don Juan Tenorio”, estrenada de forma virtual.



Hasta el momento el grupo ha realizado tres producciones audiovisuales dirigidas por el propio Banegas, sin embargo, no se cuenta con una estructura vertical de roles. “Lo que buscamos es propiciar el crecimiento y exploración de diferentes competencias propias de las artes escénicas”, explica el actor, que a su vez ha aprovechado la oportunidad para incursionar en la dirección.





Proyecto Teatral La Fábrica se presenta como una iniciativa más que busca el fortalecimiento de las artes escénicas, y desde la que se pretende impulsar el talento de nuevos actores y actrices.





Pero como en cualquier iniciativa, sobre todo cuando al arte se refiere, siempre hay retos por superar. “Emprender un proyecto artístico en el país ha sido siempre una labor muy difícil de alcanzar, antes y durante la pandemia. Con el confinamiento solo se ha recrudecido la dura realidad que se vive en nuestra nación, debido a la incompetencia del Gobierno para crear políticas que velen por los derechos del sector artístico y cultural”, apunta el intérprete.



“Sin lugar a duda, la falta de recursos económicos representa uno de los mayores retos para concretar el trabajo artístico que aun hoy por hoy no es reconocido como lo que es, una profesión que demanda total compromiso”, añade.



Nuevas plataformas

Los miembros fundadores del proyecto han sido, por la naturaleza de su profesión, figuras de la actuación en vivo. Aún así esto no ha impedido que puedan aventurarse y desempeñarse con propiedad en formatos pregrabados. “Si bien es cierto, nuestro motor es el teatro, pero también visionamos continuar explorando el mundo audiovisual. Como actores y actrices estamos deseosos de conocer todas las experiencias que nos ayuden a crecer como intérpretes”, asegura.



A esa primera parodia de la que se habló antes (“Don Juan Tenorio”), le siguen “La boca amordazada” -una adaptación de la obra escrita por la dramaturga y actriz argentina Patricia Zangaro- y “La visita”, la primera historia original de Proyecto Teatral La Fábrica, dirigida por Leonardo Banegas e interpretada por Roberta Reyes y Darío González. Todas han sido producto de la cuarentena.



Disfrute aquí de "La visita"



La experiencia de iniciarse en trabajos independientes, distintos de los que ya respaldan su trayectoria sobre las tablas, también ha representado ganancias. “Ha sido una experiencia completamente nueva y de mucho aprendizaje, tanto para mí en la dirección, como para mis compañeros interpretando frente a cámara. En el proceso, claro, nos encontramos con muchos desafíos, algunos de carácter técnico y otros propios del confinamiento”, detalla Banegas.



Y, por supuesto, esto no será todo. Esta nueva ventana artística apenas se está abriendo. “Por los momentos nos encontramos trabajando en la creación de un nuevo cortometraje del cual les estaremos platicando más a detalle en nuestras redes sociales, una vez llegado el momento. Aunque el panorama se muestra incierto, esperamos con ansias poder retomar nuestro trabajo presencial para comenzar con el montaje de una obra de nuestra autoría”, adelanta el actor.



Para conocer más acerca de esta propuesta, puede encontrar información y disfrutar del material ya publicado en las plataformas de Instagram, YouTube y Facebook, siempre con el nombre de Proyecto Teatral La Fábrica.