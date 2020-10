Oliver Martínez, el productor hondureño que trasciende

Tegucigalpa, Honduras

Su pasión por la música viene desde pequeño, y en su afán de conocer más y más de este campo le ha permitido convertirse en una gran promesa del ámbito musical hondureño.

Se trata de Oliver Martínez, productor musical y la mente detrás de OMG Studios, quien ha sido el responsable de producir temas y álbumes para artistas como Marlon Ávila, la banda Revolución Total y la cantante María María, por mencionar algunos.

A tres años de su incursión en la producción, Martínez lidera una nueva generación de artistas que pretenden conquistar la música hondureña a base de talento y trabajo constante. Sumado a ello, este talento catracho se apresta a hacer equipo con el ganador del Grammy Latino, Sebastián de Peyrecave, para trabajar varios proyectos en conjunto.

En entrevista para EL HERALDO, el artista abre las puertas de sus estudios para contarnos sobre sus inicios, sueños y los proyectos que incluso lo llevarán fuera de las fronteras.

“Mi pasión por la música comenzó con la guitarra desde la escuela, luego me involucré en cosas de bandas de la escuela y me fui dando cuenta de que realmente se me hacía fácil poner en orden las ideas de los demás y de todo lo que quería hacer”, comenta Oliver sobre sus inicios y cómo comenzó ese deseo de ser productor, a pesar de ser docente en el área de educación especial.

“La primera oportunidad que tuve de estar en un estudio fue en los Estados Unidos en el estudio de Héctor Mestre, quien ha trabajando con Mark Anthony, Tito Nuevo, sobre todo música tropical, y desde ese momento yo quedé enamorado de la producción, la ingeniería, la mezcla”, agrega.

Oliver sueña con ver una industria mas sólida en la música hondureña.

En 2017 tuvo su primera oportunidad como productor, con su antigua computadora Mac y sumando al talento de Marlon Ávila crearon uno de los temas principales para la película hondureña “Cipotes”, la cual fue recibida con gran aceptación.

Desde entonces hasta ahora este productor hondureño no ha parado de trabajar en la música.

La formación constante y buscar nueva formas de experimentar con la música han sido la clave para reinventarse en un campo donde se exige estar al día en las últimas tendencias. A la fecha OMG Studios ha producido música para artistas como Jorge Alejandro (exparticipante de La Academia), Sergio Ortega, Castelo, Izzy Cuestas, Carlos Murillo, Arenthix, Revolución Total y María María.

Uno de los aliados que Oliver ha podido encontrar en su camino es el también hondureño Sebastián de Peyrecave, quien ha trabajado al lado de Kanny García, Chayanne y Thalía, y es hoy por hoy su padrino musical.

“El 90% de la música que se produce en OMG pasa por los oídos de Sebastián”, revela Martínez, quien también comenta que muchos temas en su mezcla de sonido corren a cargo del ganador de Grammy Latino.

En exclusiva a EL HERALDO, Oliver reveló que en las próximas semanas partirá para Estados Unidos para compartir experiencias con Sebastián en su estudio en la ciudad de Miami. “Estaremos trabajando en un par de proyectos que por ahora no puedo revelar, pero será una oportunidad de adquirir conocimientos y hacer networking”, comenta el talento.

Asimismo, Oliver junto a Los Bohemios preparan algo musical -de lo que se sabrá más adelante- para seguir conquistando en la escena nacional.