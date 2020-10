Danna Paola responde a supuesta indirecta de Tini Stoessel

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante Danna Paola reaccionó a la supuesta indirecta que le habría enviado Tini Stoessel hace unos meses a través de su cuenta de Twitter para promocionar su nuevo sencillo.



Fue durante una presentación musical que la también actriz fue interrogada por el tuit que la argentina en el que escribió: “Ahora ya entiendo su mala fama... pero el que la hace tarde o temprano la paga #Duele”.



Enseguida respondió la mexicana: “Yo la verdad es que… qué te digo, ahora sí que Mala Fama, me escudo con mi canción porque es lo mismo de siempre, me van a inventar hasta que si salgo con… ven, ven a tomarte una foto conmigo y salgo con él... hasta con Christopher Uckerman por comentarme una foto en Instagram”.

Vea aquí: FOTOS: El antes y después de la cantante Danna Paola tras cirugías



Asimismo, aseguró que prefiere mantener su vida personas en privado y aclaró, una vez más, que con Sebastián no hay nada más que una amistad.



“A ver amigos, está bien cool que me quieran ver con alguien, pero creo que es algo muy personal que uno se guarda y lo único que queda privado, pero para nada, la verdad es que con Sebastián, justo ahorita acabamos de lanzar la versión acústica de No Bailes Sola, que acabamos de hacer hace días que me tiene muy feliz”, expresó.



De igual forma, Danna pidió al mundo normalizar las relaciones entre hombres y mujeres para evitar los rumores de romances falsos.

Mire aquí: Acusan a Danna Paola de ser responsable de la ruptura de Tini y Sebastián



Agregó: "Yo respeto muchísimo a Tini, a Karol G, Becky G, a Lali, ahora con Lola y Denisse hice una canción que se llama Santería, quitemos un poco eso... No pongamos a favor la pelea entre mujeres en la industria, al contrario, debería haber más entre mujeres para seguirnos posicionando en los charts. Yo creo que se trata de eso, enfocarnos y dejar de hacer chisme”, finalizó diciendo la artista.

La polémica entre Danna y Tini comenzó tras que la argentina anunciara que había terminado su relación con Sebastián Yatra, justo antes de que este lanzara una colaboración junto a la mexicana.