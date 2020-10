Sofía Vergara es la actriz mejor pagada del mundo, según Forbes    

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. - La estrella del programa de televisión "Modern Family", Sofía Vergara, fue la actriz mejor pagada en 2020, superando a sus rivales del mundo del cine, debido a que la pandemia redujo los ingresos de la taquilla de Hollywood, según la clasificación anual de la revista Forbes publicada el viernes.



Con 43 millones de dólares embolsados en los últimos 12 meses, Sofía Vergara -en segundo lugar el año pasado- quedó por delante en el podio de Angelina Jolie (35 millones) y de la israelí Gal Gadot (31 millones).

Sofía Vergara gana 500.000 dólares por episodio de "Modern Family" y ahora forma parte del jurado de "America's Got Talent", lo que le garantiza "al menos 10 millones de dólares por temporada", sin contar sus diversos contratos publicitarios, según Forbes.



La pandemia de coronavirus detuvo desde la primavera boreal la mayoría de las grandes producciones de Hollywood, lo que ha tenido un grave impacto en los ingresos de las estrellas, que además de sus honorarios, generalmente reciben bonificaciones proporcionales al número de entradas.



El cierre de las salas de cine a causa del covid-19 y la falta de nuevas películas permitió que actores de la pantalla chica ganaran protagonismo, dice Forbes. Además de Vergara, está Ellen Pompeo ("Grey's Anatomy"; 8º lugar con 19 millones) y Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale: The Scarlet Handmaiden", en el 9º lugar con 16 millones).



La estrella estadounidense Viola Davis hizo su aparición en el Top 10 por primera vez (10° lugar, con 15,5 millones) con su papel principal en la serie policíaca "Murder", que transmite la cadena ABC desde 2014, y en la serie "Ma Rainey's Black Bottom", que pronto será transmitida por Netflix.

Aparte de Angelina Jolie y Emily Blunt (en 6° lugar con 22,5 millones), todas las actrices del Top 10 recibieron la mayoría de sus ingresos de la televisión o video, incluyendo a la reconocida estrella de cine Meryl Streep (5º lugar con 24 millones).



En total, las diez actrices mejor pagadas del mundo en 2020 ganaron 254 millones de dólares (de junio de 2019 a junio de 2020), un 20% menos que el año móvil anterior.



A modo de comparación, los diez actores mejor pagados durante el mismo período ganaron más del doble, casi 550 millones de dólares. El número uno, Dwayne "The Rock" Johnson, registró ingresos por 87,5 millones, según el ranking de hombres publicado por Forbes el mes pasado.

Aquí en Top 10 femenino:



1. Sofía Vergara (43 millones de dólares)



2. Angelina Jolie (35,5 millones)



3. Gal Gadot (31,5 millones)



4. Melissa McCarthy (25 millones)



5. Meryl Streep (24 millones)



6. Emily Blunt (22,5 millones)



7. Nicole Kidman (22 millones)



8. Ellen Pompeo (19 millones)



9. Elisabeth Moss (16 millones)



10. Viola Davis (15,5 millones)