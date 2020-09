Un canto de fe y esperanza en la voz de Jonatan Retreage

Melissa López

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva alabanza que pretende promover la fe y la esperanza en Dios, así como el deseo de acercarse más a él para recibir su ayuda en momentos de incertidumbre, es la que el joven Jonatan Retreage presenta bajo el título de “Conmigo estás”.



“Aunque la tormenta no cesare... confiado cantaré... de tu fidelidad... Mi historia está escrita... por el dedo de tu mano... no temeré a la prueba... pues tú conmigo estás... tú conmigo estás...”, empieza y continúa la letra acompañada de la música, ambas creaciones del artista de 22 años.



“Antes ya había decidido, junto a mi equipo de trabajo, grabar otra canción que escribí hace mucho tiempo, sin embargo, Dios me sorprendió una mañana. Justamente cuando me levanté empecé a tararear el coro de ‘Conmigo estás’ y desde ese momento sentí que me había impactado a mí mismo y que debía impactar también a otras personas”, relató.



“Conmigo estás” es una alabanza escrita y compuesta por Jonatan Retreage.









Retreage cuenta que tras presentársela a sus compañeros todos ellos quedaron sorprendidos y fue entonces cuando decidieron que debía ser dicho tema el que se grabaría. Hoy en día, tras su reciente lanzamiento el pasado 23 de septiembre, se ha convertido en el producto más reciente en la carrera musical del director de alabanza de la iglesia CCI de Comayagua.



Video disponible

El videoclip con que esta nueva propuesta fue estrenada se grabó menos de un mes atrás, el 29 de agosto. Las primeras escenas, en donde se muestra a la banda completa, fueron capturadas en Casa La Oki; mientras que las imágenes de la historia que se narra son resultado de una jornada de trabajo en Lamaní, Comayagua.



Escuche "Conmigo estás" aquí: https://www.youtube.com/watch?v=e0qiujTdNDc&feature=youtu.be



“Este es mi segundo sencillo como tal, pero ya anteriormente había realizado producción de covers y algunas colaboraciones. Por supuesto, mi iglesia tiene todos los derechos de usar mi canción en sus celebraciones, ya que aunque se trata de un proyecto independiente, fue impulsado o, mejor dicho, motivado por mis pastores César y Carmen Solís”, apuntó Retreage.



Colaboradores:



Batería: David García (pastor de la Iglesia Pentecostal)

Bajo: Jimmy López (Iglesia Gerizin)

Guitarra: Marvin David (Iglesia CCI)

Piano video: Jimmy Molina (Iglesia CCI)

Piano canción: Roberto Castro (Iglesia CCI)

Productor video: Sawi Music (cantante, productor y compositor)

Productor musical: Henry Anariba

Escenas y mobiliario: familia Chévez Martínez, Brayan Alejandro y David Soto.