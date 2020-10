Exnovia de Maluma publica foto que confirmaría su romance con Neymar

BOGOTÁ, COLOMBIA.- La lluvia de memes y los miles de rumores sobre el supuesto romance entre el futbolista brasileño Neymar y Natalia Barulich, exnovia de Maluma, se estarían confirmando tras la publicación de una nueva foto en la cuenta de Instagram de la guapa modelo.



“Nunca te tomes la vida demasiado en serio”, escribió la hermosa mujer en la descripción de una imagen donde aparece en un sillón, muy sonriente, acompañada de Neymar.

Las sospechas del romance surgieron cuando Neymar apareció celebrando la clasificación a la final de la Champions League con sus compañeros del PSG, mientras escuchaban la canción de Maluma: Hawaii.



Supuestamente, el cantante colombiano dedicó el tema a su exnovia.



Los acontecimientos provocaron ciberbullying contra el artista, quien se vio obligado a cerrar, al menos por un día, todas sus redes sociales.



Al retomar la actividad en la red social, Maluma aclaró la situación y negó que tuviera un problema con su ex o con Neymar.

“Esta canción (Hawái) la escribimos en combo... me la mostraron en enero y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción grande... terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspiré en ninguna relación, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no, no es así”, dijo el cantante.



Además agregó que terminó su "última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo”.



En cuanto a la relación de su exnovia con el jugador, el colombiano dijo que "realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa, porque cada quien hace su vida y hace lo que se le da la gana. Y si ellos son novios me pone muy bien, cada quien necesita un amor en su vida, yo no tengo ningún pedo con él; al revés me siento muy agradecido con todo el equipo del París por poner esa canción tan cabrona al terminar el partido”.

