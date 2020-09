Maluma y Jennifer López encienden las redes con sensual video

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El nuevo video musical de Maluma y Jennifer López causó furor este jueves en las redes sociales.



Y es que los famosos cantantes se unieron en dos nuevas colaboraciones musicales llamada "Pa' ti" y "Lonely".

En una parte del videoclip, que se estrenará en horas de la tarde, se les puede ver juntos en la cama, hecho que sorprende a sus seguidores.



"¡Mi colaboración de dos canciones 'Pa' Ti – Lonely' con JLo ya casi está aquí! No se pierdan el evento de estreno de @TikTok Live: Behind the Video en dos partes este jueves. Todo comienza en TikTok", escribió el colombiano en Instagram.

Además, con estos videos el cantante inició la publicidad de la película que protagonizarán juntos en 2021. Se llama "Marry me" y se trata de una comedia romántica con la que el cantante se estrena como actor.

En la cinta los artistas interpretarán a dos cantantes muy famosos que son compañeros de escenario. En el desarrollo de la película, los dos resultan envueltos en un trío amoroso que les genera muchas consecuencias.