Camila Sodi y Dulce María listas para la segunda temporada de "Falsa identidad"  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-En un año lleno de retos, Camila Sodi y Dulce María sumaron esfuerzos para entregar la segunda temporada de “Falsa identidad”.



La serie de Telemundo regresa a la pantalla con Sodi nuevamente en el papel de Chabela, una mujer mexicana que huye de una relación abusiva asumiendo una nueva identidad en Estados Unidos. Dulce María se integra al proyecto interpretando a Victoria, una abogada que ayuda a Chabela y Diego (Luis Ernesto Franco), su nueva pareja.



“Vienen muchos giros de tuerca, se pone emocionante... Está llena de acción y de pasión”, dijo Sodi en una entrevista por videollamada desde la Ciudad de México previo al estreno del martes. “Definitivamente está más intensa para Chabela”.



Su personaje “se pone un poco dark (oscuro)” en esta nueva temporada al descubrir que la identidad que ha protegido con tanto esfuerzo corre nuevamente peligro, explicó. Pero como es característico de ella, enfrenta las amenazas de frente, incluso con la cabeza más fría que Diego.

Sodi contó que se inspiró en sus amigas norteñas para dar vida a Chabela, quien también es de esta parte de México.



“Son de las mujeres más fuertes que conozco, con más convicción”, dijo. “Están muy seguras de lo que desean y de cómo se expresan. A veces puede sonar como más duro para la gente, pero a mí me parece maravilloso porque es de una honestidad bruta”.



Al igual que Chabela, Victoria es una mujer valiente que busca hacer justicia.



“Quiere evidenciar, por la vía legal, a toda la mafia”, dijo Dulce María, también por videollamada desde la capital mexicana. “Ella va hasta las últimas consecuencias para lograr su cometido... Su prioridad es hacer justicia”.



Para la actriz fue una sorpresa enterarse de que estaba embarazada durante el rodaje de “Falsa identidad”, y mostró su lado más profesional al continuar trabajando pese a la pandemia, pues las grabaciones se habían interrumpido y le quedaban algunos capítulos pendientes.

Los protocolos de seguridad fueron muy estrictos y más aún en su caso, con pruebas de laboratorio, desinfectante, cubrebocas y vestuario sanitizado. La producción tuvo un ritmo más pausado para que pudiera tomar precauciones adicionales, como comer su almuerzo sola.



“Fue bastante retador y se necesita el esfuerzo de todo el mundo”, dijo Dulce María. “Todos pusimos todo nuestro corazón y nuestro esfuerzo para terminar este proyecto lo mejor posible en estas circunstancias. La verdad fue algo diferente... Ameritó un esfuerzo y un compromiso y concentración doble de todos, pero me siento muy orgullosa y satisfecha del trabajo que se logró”.



A finales de marzo, Sodi fue de las primeras actrices mexicanas que anunció públicamente que tenía covid-19. En su caso, ya había terminado de filmar sus capítulos cuando comenzó a presentar síntomas. Ahora se siente bastante recuperada.



“Me siento muy bien, tuve la suerte de que no me diera ni a mí ni a mi familia grave, pero las secuelas, sí es fuerte y poca gente habla de eso”, dijo sin proporcionar detalles.



Sodi, madre de dos hijos y embajadora de Save The Children, ha continuado su apoyo a esta organización durante la pandemia, incluso cuando estuvo enferma.



“Es un momento crucial. El rezago que está habiendo en temas de educación va a ser gravísimo”, advirtió. Muchos niños “no tienen televisión, no tienen acceso a internet, y creo que es nuestra responsabilidad ayudarlos”.

Como futura mamá, Dulce María también está enfocada en la niñez. Por eso participó en la película ecológica “Más allá de la herencia”, en la que interpreta a una activista en el Caribe. La cinta, escrita y dirigida por el mexicano Alejandro González Padilla, se estrenó a comienzos de mes.



“Es realmente urgente que sepamos, que estemos conscientes del daño que le estamos haciendo al planeta y de lo que le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones que vengan”, dijo.



Mientras espera la llegada de su hija para finales de año, planea mantenerse en contacto con los fans de su antiguo grupo, RBD, cuya música llegó recientemente a las plataformas digitales luego de años de ausencia.



“Era como absurdo que no pudieran escucharlo”, dijo Dulce María. “Nuestros fans son súper fieles, tan así que después de tanto tiempo ahí están y han luchado para que liberaran las canciones y liberaran el catálogo y por fin lo lograron”.