Los ganadores de las principales categorías de los Emmys 2020

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- He aquí los ganadores a las principales categorías de los premios Emmy, considerados los Óscar de la televisión, que se entregaron este domingo en Los Ángeles.



- Mejor serie dramática: "Succession"



- Mejor comedia: "Schitt's Creek"



- Mejor actor dramático: Jeremy Strong, "Succession"



- Mejor actriz dramática: Zendaya, "Euphoria"



- Mejor actor de comedia: Eugene Levy, "Schitt's Creek"



- Mejor actriz de comedia: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

Vea aquí: Los mejores looks de los premios Emmy virtuales



- Mejor actor de reparto dramático: Billy Crudup, "The Morning Show"



- Mejor actriz de reparto dramática: Julia Garner, "Ozark"



- Mejor actor de reparto en comedia: Daniel Levy



- Mejor actriz de reparto en comedia: Annie Murphy



- Mejor miniserie: "Watchmen"



- Mejor película para TV: "Bad Education"



- Mejor actor de miniserie o película para televisión: Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True"



- Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Regina King, "Watchmen"



- Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Yahya Abdul-Mateen II, "Watchmen"



- Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Uzo Aduba, "Mrs America"