Lorenzo Méndez tras divorcio con Chiquis Rivera: "No le deseo esto a nadie"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El cantante Lorenzo Méndez rompió el silencio tras anunciar su divorcio con "Chiquis" Rivera y dejó entrever que aún mantiene la esperanza de una reconciliación.



Fue a través de Instagram que el famoso escribió un mensaje junto a una fotografía con su aún esposa en el mar de Galilea.



"No le deseo esto a nadie... Somos dos adultos que nos amamos, y somos conscientes de que los problemas de cada cual son justificados, nos comprendemos y no nos juzgamos", comenzó diciendo en su publicación.



Agregó que: "todo lo que Janney (verdadero nombre de Chiquis) siempre quiso fue lo mejor para mí, para mi paz, para mi cuerpo y mente. He estado luchando con un montón de cosas ... Te amo Janney y te agradezco por tu amor y paciencia. Como en el milagro de Jesús caminando aquí en el Mar de Galilea, yo rezo y espero un milagro en nuestra vida con o sin el otro".





Aunque en esta ocasión Méndez no especificó cuáles fueron los problemas que los llevaron a tomar la drástica decisión, hace unas semanas había revelado que Rivera le tenía mucha paciencia.

Mensaje de Chiquis

Chiquis fue la encargada de confirmar su separación con Lorenzo en una publicación de Instragram donde pidió privacidad y aseguró que no se trataba de publicidad.

Después del anuncio, Chiquis borró las fotografías de sus redes sociales.