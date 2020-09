Demi Lovato revela detalles de su vestido de novia

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Demi Lovato reveló detalles de su boda con el actor Max Erich tras haberse comprometido en julio.



Lovato aseguró, durante el podcast Popcrush Nights, que aún no ha decidido si quiere una ceremonía íntima o una gran boda.



Sin embargo, afirmó que ya tiene una idea de lo que quiere usar para ese día tan especial y único.



"Ya tengo en mi cabeza la imagen de lo que quiero ponerme si finalmente decido organizar una celebración por todo lo alto", reveló.

Agregó: "No quiero contar demasiado, pero no va a ser el típico vestido blanco, desde luego”.



Sobre realizar uns gran fiesta, dijo: "Por una parte, me encantaría escaparme y casarme en secreto, porque el resto de mi vida se desarrolla en un foro tan público que quiero que lo que existe entre nosotros sea sagrado. Pero por otra, deseo reunir a mis amigos y a mi familia para celebrarlo”.



Hasta el momento se desconoce si la pareja decidirá darse el "Sí, acepto" este 2020, que se ha visto afectado por la pandemia del covid-19, o si será el próximo año.