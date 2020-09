“Ciclónicas”, mujeres escritoras de Honduras

Salvador Madrid

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Ciclónicas” es un encuentro virtual de escritoras hondureñas de diferentes generaciones que se está desarrollando desde la plataforma de la Editorial Malpaso, todos los martes de septiembre hasta inicios de octubre para leer y discutir sobre el aporte de las mujeres a la literatura de nuestro país y sobre la situación de las mujeres de letras en una sociedad que las invisibiliza y niega su preciada sensibilidad.



Entre las participantes están Yadira Eguigure, Perla Rivera, Eleonora Castillo, Iveth Vega, Nohelia Menjívar, Armida García, María Eugenia Ramos, Melissa Merlo, Alejandra Munguía, Heydi Alachán, Xiomara Mercedes Cacho, Xiomara Bu, Tatiana Sánchez, Venus Ixchel Mejía, Anarella Vélez Osejo, Dariela Torres, Yolany Martínez, Lety Elvir, Melissa Escoto, Kriss Vallejo, Soledad Altamirano, Jessica Isla y Mayra Oyuela.



Iveth Vega comentó en su lectura de este martes 8 de septiembre que no creció en un hogar con libros y que tuvo que crear sus propias oportunidades, “Leer y escribir me permitió reconocerme y descubrirme”. Iveth Vega aceptó atenderme una llamada para intercambiar impresiones: “Soy una autora inédita y este espacio me da la oportunidad de mostrar mi trabajo para que lo conozcan y valoren. Además, he tenido el honor de ser la correctora de textos de las plaquettes de las escritoras participantes, y ha resultado ser una experiencia muy enriquecedora, ya que he podido apreciar todo el trabajo de estas mujeres y profundizar sobre la variedad de temáticas y técnicas literarias innovadoras en las que están trabajando”.



También llamé a la poeta Eleonora Castillo de 24 años, autora de “Carroña”, y reiteró que “He podido sentir la inclusión, la oportunidad y el infinito agradecimiento porque mi voz poética y personal sea escuchada y divulgada. El aprendizaje de las voces reunidas es algo de lo que podemos aprender junto con la experiencia hermosísima de cada una de las escritoras que forman parte de este encuentro”.



Yolany Martínez, poeta y académica hondureña que vive en Estados Unidos, posee tres licenciaturas, dos maestrías y un doctorado, y asevera que “Ciclónicas” “no sólo busca establecer puentes de conexión entre las autoras, sino proyectar las voces de mujeres hondureñas que plantean propuestas estéticas desde la perspectiva social, generacional e individual”.



La poesía hondureña escrita por las mujeres ha sido relegada con complicidad y silencio de los mismos escritores, con nuestras burlas y nuestra pereza de no sumar esfuerzos para crear espacios donde florezca el liderazgo feminista y un ideario más democrático.



Si bien es cierto el Estado de Honduras no provee ningún apoyo al sector cultural, para las mujeres es mucho más difícil: son madres, proveedoras, cuidadoras, trabajan en el hogar, aparte son profesionales, emprendedoras o laboran en empresas o instituciones, no tienen espacios de ocio para disfrutar de una vida social plena que les permita encontrarse, crecer, participar y ser protagonistas de sus esfuerzos y de sus éxitos.



“Ciclónicas” es un universo que siempre ha estado ahí y al que hemos cerrado los ojos, aunque nuestras bocas estén llenas de palabras como “sensibilidad”, “solidaridad”, “empatía”, “conciencia”, o esa que repetimos todos los días: “justicia”.