Pxndx ilusiona a sus fans con un posible regreso

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Un posible regreso de Panda o Pxndx podría estar en puertas. Las alarmas sonaron cuando la cuenta oficial de Twitter de la banda mexicana pidió a sus fanáticos seguir su nuevo perfil en Instagram.



En solo un par de horas, la publicación se volvió tendencia en la red del pajarito azul y de inmediato la cuenta de Instagram comenzó a ganar miles de seguidores.

Con nueve publicaciones, que muestran imágenes de la popular banda conformada por José Madero, Ricardo Treviño, Arturo Arredondo y Jorge Vázquez- alías Kross-, el perfil ya contabiliza más de 27 mil seguidores.



Para dar veracidad al perfil, Ricardo Treviño invitó a sus seguidores de Instagram a seguir la cuenta de la banda.

El resto de los intagrantes no se han pronunciado, pero no se descarta que se trate de un regreso a los escenarios, luego de su retiro en febrero de 2016 en el Arena Ciudad de México con su gira de Hasta el Final.