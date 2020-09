El incómodo momento entre "Negro" Araiza y Lorena Herrera durante un juego

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un incómodo, pero gracioso momento vivieron los conductores del programa Hoy, luego que la actriz Lorena Herrera "atacara" verbalmente a su amigo Raúl, el "Negro", Araiza.



El incidente ocurrió cuando jugaban "A dónde voy", un segmento en el que tienen que adivinar lugares a través de mímicas que hace otro compañero.



Los primeros en participar fueron Araiza y Herrera, quienes iniciaron bien, pero al momento de adivinar el lugar donde se comen tacos, la también cantante estalló y le gritó al presentador del programa.

La guapa mujer hacía como que comía tacos y le preguntaba "¿Dónde comes?" y Araiza no contestó bien por lo que se acabó el tiempo.



De inmediato, Herrera le gritó: "¿Dónde carajos comes los tacos?", mientras mostraba su cara de disgusto y sus compañeros de set para calmar el tenso momento se reían de lo ocurrido.





Después de que Lorena perdiera la paciencia, no se le volvió a ver junto a Araiza mientras duró el juego.