MADRID, ESPAÑA.- Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, en algunos países de Latinoamérica y España.

ARGENTINA

1.- “Hawái” - Maluma

2.- “High (remix)" - María Becerra, TINI y Lola Indigo

3.- “Ayer me llamó mi ex” - Khea con Lenny Santos

4.- “Mamichula” - Trueno con Nicki Nicole, Bizarrap, TATOOL, Taiu

5.- “Tattoo (remix)” - Rauw Alejandro y Camilo

6.- “La curiosidad” - DJ Nelson, Jay Wheeler y Myke Towers

7.- “Ay, Dios mío!” - Karol G

8.- “Caramelo” - Ozuna

9.- “Jeans” - Justin Quiles

10.- “La jeepeta (remix)” - Anuel AA, Nio García y Myke Towers con Brray y Juanka

CHILE

1.- “Hawái” - Maluma

2.- “La curiosidad” - DJ Nelson, Jay Wheeler y Myke Towers

3.- “Ay, Dios mío!” – Karol G

4.- “La jeepeta (remix)” - Anuel AA, Nio García y Myke Towers con Brray y Juanka

5.- “Tattoo (remix)” - Rauw Alejandro y Camilo

6.- “Caramelo” - Ozuna

7.- “Relación” - Sech

8.- “Relación (remix)” - Sech, Daddy Yankee y J Balvin con Rosalía y Farruko

9.- “Un día (One Day)” - Bad Bunny, Dua Lipa, J Balvin y

10.- “Agua” –J Balvin y Tainy

COLOMBIA

1.- “Hawái” - Maluma

2.- “Ay, Dios mío!” - Karol G

3.- “La curiosidad” - DJ Nelson, Jay Wheeler y Myke Towers

4.- “Tattoo (remix)” - Rauw Alejandro y Camilo

5.- “Parce” - Maluma con Lenny Tavárez y Justin Quilez

6.- “La jeepeta (remix)” - Anuel AA, Nio García y Myke Towers con Brray y Juanka

7.- “Un día (One Day)” - Bad Bunny, Dua Lipa, J Balvin y Tainy

8.- “Agua” - J Balvin y Tainy

9.- “Relación” - Sech

10.- “Una locura” - Ozuna, J Balvin y Chencho Corleone

ESPAÑA

1.- “Hawái” - Maluma

2.- “Relación (remix)” - Sech, Daddy Yankee y J Balvin con Rosalía y Farruko

3.- “Ayer me llamó mi ex” - Khea con Lenny Santos

4.- “Mamichula” - Trueno con Nicki Nicole, Bizarrap, TATOOL, Taiu

5.- “Ay, Dios mío!” - Karol G

6.- “La curiosidad” - DJ Nelson, Jay Wheeler y Myke Towers

7.- “Tattoo (remix)” - Rauw Alejandro y Camilo

8.- “Mami” - Ptazeta y Juacko

9.- “A güiro” - Rafa Pabön

10.- “Caramelo” - Ozuna

MÉXICO

1.- “Hawái” - Maluma

2.- “La jeepeta (remix)” - Anuel AA, Nio García y Myke Towers con Brray y Juanka

3.- “Ay, Dios mío!” - Karol G

4.- “Relación” - Sech

5.- “Mi cuarto” - Jerry Di

6.- “Tattoo (remix)” - Rauw Alejandro y Camilo

7.- “La curiosidad” - DJ Nelson, Jay Wheeler y Myke Towers

8.- “Lean” - Super Yei con Towy, Osquel, Beltito, Sammy y Falsetto

9.- “Caramelo” - Ozuna

10.- “Agua” - J Balvin y Tainy

