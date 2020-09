Cristian Castro sobre Manuel "El Loco" Valdés: No sabía si me quería

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- A una semana de la muerte de Manuel "El Loco" Valdés, su hijo Cristian Castro habló por primera vez sobre la relación que mantuvo con él a pesar de haberlo conocido cuando ya era adulto.



Fue durante una rueda de prensa virtual que el famoso mexicano expresó que no sabía si su padre realmente lo quería y qué posición tomar porque no tenía referencia sobre sus sentimientos.



"Cuando fui más joven, pues también le tenía cierto miedo, la verdad tuve miedo, pues de que no estuvo ahí, no sabía si me quería, si no me quería mucho, si realmente quiso que viniera a este mundo", manifestó.

Además, reveló que su padre lo busco cuando él era un niño y cuando era adolescente, por lo que asegura que el fallecido comediante "tenía ganas de ser mi papá". Sin embargo, aseguró que el vivió refugiado con su abuelo Socorro y su madre Verónica Castro.



Pero no fue hasta que estaba adulto que tuvo la "necesidad" de tener su propia versión de las cosas, "de ver en sus ojos qué había pasado".



"Que él más o menos me dijera, verdad o mentira, pero lo hizo muy cariñosamente e hicimos una amistad y una relación bonita de papá e hijo que eran amigos", aseguró el intérprete de Azúl.



De igual forma, aclaró que él no tiene nada qué reclamarle a su papá y al contrario le dio gracias por haberlo traído al mundo porque sino el no existiría.



"Estoy agradecidísimo, si no fuera porque es "El Loco" Valdés yo no estaría acá, (y él) no hubiese tenido doce hijos y no hubiese sido (yo) el duodécimo". Por ello, dijo, "le agradezco su locura, su desestres de tener hijos. Sí, es una inconsciencia tener tantos, pero si no hubiese sido por esa inconsciencia les digo que yo no estaría acá", afirmó.