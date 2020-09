El Festenad 2020 llegará en su primera edición virtual

Melissa López

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Queremos seguir haciendo teatro, aunque tengamos que migrar”, dijo José Luis Recinos cuando se le preguntó acerca del VIII Festenad 2020.



La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado, entre tanto, que el Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud “Acércate al teatro hoy” estrene su primera edición virtual, un hecho que ha representado un cúmulo de retos y, en medio de ellos, oportunidades.



La Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), por medio de su director, deja esclarecido que el primer gran desafío ha sido repensar la actividad teatral. “El teatro es un arte escénico en vivo, que requiere de la presencia de los espectadores junto a los actores y las actrices en escena. Eso, infortunadamente, es algo que no podemos gozar en estos momentos, pero comprendemos que el arte no se puede detener”.





José Luis Recinos, director de la ENAD, compartió todos los detalles en entrevista con EL HERALDO.





“Muchos grupos de teatro están migrando, y el reto justo ha sido ese: cómo hacerlo, cómo convocar a las personas, cómo llegar a las audiencias, lo que también se ha convertido en una posibilidad de crecer”, explica Recinos. La virtualidad ha hecho a un lado las fronteras territoriales y ha permitido establecer vínculos con artistas de diferentes lugares, lo que seguramente repercutirá en que público a nivel nacional e internacional pueda sumarse al proyecto.



Otra de las dificultades que el actor y director ha detectado es el tema de la conexión, que siempre implica un riesgo. “Aunque vamos a tener espectáculos pregrabados, que se van a transmitir a través de plataformas como YouTube y Facebook Live, tendremos otros que se presentarán en vivo, por medio de Zoom, en donde cualquier cosa podría pasar. Sin embargo, estamos intentando, dentro de las dificultades, ver todas las posibilidades maravillosas que se están construyendo en este momento”, rescata.



Oferta 2020

En esta edición del Festenad participarán siete países: Honduras, México, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay. Funciones teatrales, montajes de teatrófono, lecturas, shows de cuentacuentos, teatro de títeres, talleres teórico-prácticos, conferencias, conversatorios, foros y mucho más llegarán al interior de sus hogares por medio de la pantalla, del 7 al 12 de septiembre.



Por cuenta de la casa, la ENAD presentará tres propuestas virtuales, haciendo uso de Zoom. La primera está dirigida especialmente al público infantil: “El gato simplón”, y le siguen los dos montajes de teatrófono que en los meses de junio y julio la escuela había estado transmitiendo: “El amor en los tiempos del covid” y “El poeta y Filomena, amor en cuarentena”.





En cartelera, “El poeta y Filomena, amor en cuarentena”.





Ahora bien, para conocer más sobre la programación, puede visitar la página de Facebook: Escuela Nacional de Arte Dramático, o el Instagram: enad_hn. “Allí van a poder consultar sobre toda la propuesta de actividades, que en su totalidad son de acceso libre y gratuito. Para algunos talleres únicamente lo que hay que hacer antes es una inscripción, en vista de que son dirigidos a personas que se dedican al teatro”, avisa Recinos. También habrá información al día en la página de Facebook de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, de la cual la ENAD es una dependencia.



Mensaje para todos

“Hacemos un llamado especial a toda la gente, dentro y fuera de nuestro territorio, a que se sume a las actividades del VIII Festenad 2020, el Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, en su primera edición virtual. Queremos seguir haciendo teatro, esperando el momento en que finalmente las salas se abran de nuevo, los telones se vuelvan a levantar una vez más y podamos respirar juntos y juntas en un mismo espacio. Mientras tanto, el público podrá disfrutar de diferentes espectáculos para acercarse a la experiencia teatral”, expresa el director.





Las Tres Prietas Teatro, de El Salvador, participarán con la obra Nusiwapiltzin.





“Les pedimos a las madres, los padres, las tías, los tíos, las abuelas y los abuelos que estén pendientes de las actividades dirigidas a los más pequeñitos, porque es responsabilidad de los adultos propiciar este encuentro de los niños con el teatro. A los jóvenes y a la población en general, quiero decirles que los artistas en el mundo seguimos trabajando pese a todas las limitantes que estamos enfrentando. Seguimos produciendo arte porque consideramos que es sumamente valioso para poder lidiar un poco con todo el estrés y el temor que ha generado esta pandemia”, finaliza.



La invitación está hecha, el VIII Festenad 2020 los espera.



PROGRAMACIÓN INFANTIL

Lunes 7

Inauguración

“El gato simplón”

ENAD/Honduras

10:00 AM

Zoom



Miércoles 9

“La semilla”

“El mundo de hoy”

“La luna es de queso”

Teatro Armadillo/Guatemala

Guachipilín/Nicaragua

10:00 AM

Facebook Live/YouTube



Jueves 10

Cuentacuentos

Laura Yanes

Luis Rojas

Carolline Álvarez

Honduras

10:00 AM



“El gato simplón”

ENAD/Honduras

3:00 PM

Zoom/Facebook Live



PROGRAMACIÓN TALLERES

Taller de dramaturgia

Del lunes 7 al viernes 11

1:00 PM – 3:00 PM

Por Fabricio Raudales/Honduras

*cinco sesiones



Taller de títeres articulados

Lunes 7, miércoles 9 y viernes 11

3:00 PM – 4:30 PM

Por Carolline Álvarez/Honduras

*tres sesiones



Taller de introducción a la antropología teatral

Martes 8 y jueves 10

5:00 – 7:00 PM

Por Patricia Galeano/Paraguay

*dos sesiones



Taller de iniciación a la producción teatral

Sábado 12

9:30 AM – 1:30 PM

Por Alan Gutiérrez/México

*una sesión



*inscripciones al +504 3360- 7696.