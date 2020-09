6ix9ine admite que inspira a los niños y teme represalias tras salir de la cárcel

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-6ix9ine (Daniel Hernández) es uno de los raperos más polémicos de la actualidad. Su vida, ligada a las pandillas, drogas y robos, ha provocado que a sus 24 años sea uno de los personajes más controversiales de la cultura estadounidense.



Su primer visita a la cárcel fue por haber incluido a una niña de 13 años en un video sexual. Luego de llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses salió libre.



Fue en febrero de 2019 que se declaró culpable de los cargos de posesión ilegal de armas de fuego y extorsión como miembro de los Nine Trey Gangsta Bloods, una violenta pandilla de Brooklyn que se dedica al tráfico de drogas. 6ix9ine aceptó cooperar con los fiscales y ofreció un testimonio que el juez describió como “radical” contra sus excómplices.

Recientemente salió de prisión y dio su primera entrevista, muy reveladora, a The New York Times .

A continuación, los fragmentos editados de la conversación.

"Volvamos a tu decisión de testificar. Tu abogado recibe una llamada, dice que tu vida está en peligro luego de hablar contra los miembros de Nine Trey. ¿Qué pasa después?", preguntó el entrevistador.



"Vamos a reunirnos con los federales. Preguntan: “¿Conoces a alguien que quiera hacerte daño?”. Porque en ese momento yo no estaba cooperando. Hubo una ruptura, y ellos lo saben porque escuchan todas las llamadas telefónicas intervenidas. Así que el viernes por la mañana, hago la entrevista en el Breakfast Club. Sé que los federales me están vigilando, asegurándose de que nadie venga a hacerme daño, pero no sé por qué en ese momento... estaba bastante asustado. Estaba cansado. El domingo, bajé las escaleras y dije: “Necesito hablar con su jefe”. Estoy listo para soltar la sopa. A la mañana siguiente, dijeron: “¿Saben qué? Si algo le pasa a este chico, si alguien lo mata, es culpa nuestra”. Fueron tras todo mundo, pues en el fondo sabían que yo estaba a punto de revelar todo. A la mañana siguiente, ya estaba en su oficina", respondió.



Cuando tomaste esa decisión, ¿cuáles eran tus principales preocupaciones? ¿Tu seguridad, tu reputación, tu carrera?



- Todo. Realmente quiero que la gente entienda esto: cuando me secuestraron, ¿fui una víctima? ¿Cooperé? No. Cuando robaban dinero de mis espectáculos, ¿cooperé? No. ¿Tuve muchas oportunidades de decirle a la policía lo que vi? Sí. Estaba siguiendo un código callejero al que era fiel y que creía que era real. Antes de traicionar ese código, ¿cuántas veces me traicionaron a mí? “Todo se trata del honor, la lealtad”. Bueno, hablemos de si dormir con la chica de alguien más es honor, secuestrar a alguien es honor, robarle cientos de miles de dólares a alguien es honor, tratar de matar es honor. “¡Soltar la sopa no es digno de la calle!”. ¿Pero aprovecharte de uno de tus colegas sí lo es?.

Pero, si alguien te dijera: “Nunca podré perdonarte por lo que le hiciste a esa niña”, ¿lo entenderías?



"Sí, yo diría: “Dios te bendiga”. No me despierto todos los días y pienso: “¿Le caigo bien a esta persona?”. En lugar de eso, digo: “¿Cómo puede esta persona odiarme aún más?”. Porque ese alguien a quien no le agrado no se siente cómodo consigo mismo".

Ahora que eres libre, siempre te enfrentas a la amenaza de las represalias. ¿Por qué no te vas a vivir tranquilamente a la playa en algún lugar?



"Me enamoré de la vida. Me enamoré del hecho de que inspiro a la gente. Cuando los niños me ven, se vuelven locos".

Sin remordimientos

Dijo no arrepentirse de lo que hizo con Nine Trey, pues aduce que sabía lo que hacía. Aseguró que la pandilla le prometió credibilidad a cambio de dinero y él aceptó, además manifestó que no estaría donde está hoy sin ese primer apoyo.



También dijo sentir que ya había pagado por sus actos de 2018, cuando salió a la luz el video con la menor. "¿Cómo te sentiste cuando descubriste que tenía 13 años?", le preguntaron.



"Eso me destrozó. Sentí que toda mi vida se estaba derrumbando. Estaba en la sala de interrogatorios y pensaba: “¿Qué hice? Mi vida se acabó”, respondió el rapero que domina las principales listas de popularidad en Estados Unidos.

Ejército de guardaespaldas

Ahora que se encuentra en libertad y ha tenido tanto éxito con su música, es custodiado por un fuerte equipo de seguridad ya que teme ser atacado por sus excompañeros de pandilla.

Aceptó que tuvo varios altercados con la madre de su hija, algo que tampoco le hace sentir muy orgulloso.

Por último, aseguró que su madre respeta todas sus decisiones.