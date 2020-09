Niños rinden tributo a Black Panther con funerales simbólicos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- En la entrada de sus casas o en sus habitaciones, con pequeñas cajas o pilas de tierra de sus jardines, jóvenes fans del personaje de “Black Panther” (“Pantera Negra”) Chadwick Boseman rindieron homenaje al fallecido actor con saludos a Wakanda y funerales de juguete al que asistieron figuras de acción.



Poco después de la impactante noticia de la muerte de Boseman, ocurrida el pasado viernes a los 43 años, padres, abuelos y tíos comenzaron a publicar fotos de funerales montados por niños para el rey T’Challa, el personaje protagónico del actor en la popular película de Marvel. Algunos han sido compartidos miles de veces en medio de la ola de dolor de admiradores de todas las edades que desconocían que Boseman pasó los últimos cuatro años batallando un cáncer de colon.

Otros jóvenes vivieron su luto de manera más privada, viendo “Black Panther” y “42” por enésima ocasión con sus familias en honor a Boseman.



Para muchos niños, su muerte fue un evento importante en sus vidas, no sólo por los valientes personajes que interpretó sino por sus comentarios conmovedores en discursos de premios y entrevistas sobre la necesidad de mayores oportunidades para la gente de color.



El rey T’Challa de Boseman, soberano de la nación africana ficticia de Wakanda, fue presentado en la cinta “Captain America: Civil War” (“Capitán América: Civil War”) de 2016. Su saludo de “Wakanda Forever” (Wakanda por siempre) resonó por todo el mundo tras el estreno de “Black Panther” hace dos años. El actor también interpretó al beisbolista Jackie Robinson en “42” de 2013 y esa actuación está siendo redescubierta por sus jóvenes seguidores.



Nick Cummings, de 11 años, de Louisville, Kentucky, adora ambas películas. Se enteró de la muerte de Boseman en TikTok, antes de que su madre le diera la noticia.



“Al principio cuando la escuché no lo creí”, dijo Cummings. “Sentí que una parte de mí se borró”.

Ya muy grande para los funerales con figuras de acción, Nick, quien es negro, se puso un jersey de beisbol adornado con el número 42 de Robinson y no tenía planes de quitárselo pronto.



Los mellizos filipino-estadounidenses Lenny y Bobby Homes, en Mesa, Arizona, tienen 10 años. Su madre, Annalie, no pensaba decirles sobre la muerte de Boseman, pero se enteraron por su cuenta el domingo en YouTube. Ellos sí quisieron hacer un funeral, usando un asiento de auto negro para su versión de Black Panther.



Su padre, David Homes, es un gran admirador de Marvel. Comenzó a enseñarles a sus hijos los cómics y las películas desde pequeños. ¿Cuántas veces han visto “Black Panther”?



“¡Un montón!”, gritaron los dos al unísono.



Sobre la muerte de Boseman, Lenny dijo: “Estábamos realmente tristes. Él era uno de nuestros actores favoritos. Cuando nos enteramos dijimos, ‘Panther necesita un funeral’. Era un rey bueno. Era muy simpático y amable, y seguía las reglas”.



Annalie dijo que quiso proteger a sus hijos de la noticia porque perdieron a un abuelo hace menos de un mes.



Los mellizos tienen más de 100 figuras coleccionables y su propio canal de YouTube. Reunieron a 13 de sus personajes favoritos para el funeral del domingo, incluyendo a Thor, Black Widow (Viuda Negra), Rocket Raccoon, Hulk y Spider Man. Los brazos de los juguetes no se pueden doblar para hacer el saludo de Wakanda, por lo que los chicos los pusieron con los brazos extendidos, tratando de alcanzar a T’Challa.

Djoser Burruss, de 12 años, de San Diego, recibió mal la noticia. Una de sus abuelas murió por el mismo tipo de cáncer. Djoser, quien es afroestadounidense, publicó un homenaje a Boseman en Instagram: “Q.E.P.D. Chadwick Boseman, el único Black Panther. Lamentamos tu muerte pero vivirás por siempre en nuestros corazones. Gracias por mostrarnos lo que hacen los REYES”.



En una entrevista telefónica el martes, Djoser agregó: “Lo vi en mi teléfono y quedé destrozado. De alguna manera debemos ser mejores cada día porque ningún día está garantizado, como Chadwick, pero él hizo mucho en esos cuatro años”.



Su madre, Christina, dijo que la familia volvió a ver “Black Panther” el fin de semana pasado, junto con videos de Boseman hablando a nombre de la gente negra para “absorber toda su energía y sabiduría”.



Gavyn Batiste, de 7 años, en Lafayette, Louisiana, ha visto “Black Panther” unas seis veces. Invitó a Capitán América, Thor y Hulk, entre otros Avengers, al funeral que realizó. También escribió una canción para T’Challa que dice:



“Black Panther se ha ido. No sé qué decir. Nunca pensé que eso pasaría en mi vida. Es triste. Estoy enojado. No sé cómo sentirme. Aún se siente irreal. ¡Wakanda por siempre!”.



Sonya Antoine, la madre de Gavyn, dijo que la película le da a los niños negros una “sensación de esperanza, una sensación de ensueño, y de simplemente aceptar quién eres en tu cultura y lo que esa cultura significa para ti y tu familia”.

La madre de Nick, Deedee Cummings, escribe libros infantiles con personajes diversos y sabe lo raro que es encontrar material con protagonistas negros como el mundo futurista de “Black Panther”. Recordó lo feliz que estaba su hijo al ver la película en el cine con un vecino cuando se estrenó. Ambos llevaban puestos artículos de Wakanda.



La familia volvió a ver la película una vez más tras la muerte de Boseman. Nick se sentó solemnemente esta vez.



“Él nunca se queda quieto”, dijo Deedee. “Esta vez sí lo hizo”.



Deedee cree que los padres no deberían ocultar la noticia de la muerte de Boseman a sus hijos pequeños.



“Es muy importante reconocer esta pérdida para los niños, especialmente para los niños negros”, dijo.



Susan Nicholas, en Atlanta, también escribe para niños. Su libro “The Death of Cupcake”, que se publicará en noviembre, se enfoca en el duelo entre los niños. La muerte de Boseman, dijo, podría ser difícil de abordar para los padres porque se resisten a romper la grandiosa burbuja creada en las películas.

“Pero los niños de hecho tienen razonamientos que son bastante profundos”, dijo. “Todos podemos elevar nuestras perspectivas sobre la muerte para realmente sanar. A fin de cuentas, esos son humanos con vestuario y también sucumben a la muerte, aun cuando Hollywood no les permita morir”.