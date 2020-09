Hija de don Ramón revela por qué el actor dejó “El chavo del 8”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los personajes de "El Chavo del 8" quedaron para la historia y uno de los más amados por sus fanáticos fue don Ramón.

Monchito, como le decían sus seres queridos a Ramón Valdés (don Ramón en la serie), nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México, tenía nueve hermanos y era la persona que más hacía reír a Chespirito.

Entre ellos había una buena relación, por eso fue un gran escándalo cuando salió del programa en 1979. Dos años más tarde regresó por poco tiempo: había algo que ya estaba roto entre ellos, detalla Carmen Valdés, hija del comediante.



El actor murió el 9 de agosto de 1988 y aunque nunca detalló los motivos que lo llevaron a alejarse de la vecindad, sus allegados tienen versiones o testimonios de lo que pasó. Su hija Carmen confirmó que todo tuvo que ver con un conflicto con Florinda Meza, la intérprete de doña Florinda.

“Fue muy triste, la salida de mi papá jamás debió de haber sucedido. Hay muchas versiones, pero la realidad, para ser honesta con el público que tanto lo quiere a mi papá, es que hubo presión en el grupo. Entre todos los participantes del grupo había unión y armonía, eran una familia y viajaban a todos lados. Justamente a Argentina fueron muchas veces”, dijo al programa de El Nueve #Quedate.



Agregó que “hubo una situación que se complicó un poquito cuando Florinda empezó a andar con Roberto de forma oficial. Ella empezó a tomar ciertas decisiones que no le correspondían, como querer dirigir a los personajes y decirles qué hacer. Eso causó conflictos, sinceramente, porque ya habían pasado muchos años y Roberto los dejaba actuar con libertad (a sus compañeros de elenco). Tenían que respetar el guión que él hacía, porque era lo más importante, pero a mi papá le daba libertad”.

A don Ramón “no le gustó mucho esa situación de tensión” que se había creado en torno a la intérprete de doña Florinda. Un tiempo después, Ramón se juntó a hablar con Chespirito, quien lo convenció de regresar: “Quedaron en que la situación iba a cambiar, pero volvieron los conflictos. Luego se sale Carlos Villagrán (Quico), y después, mi papá, ya definitivamente”.



A Monchito no le gustaban los conflictos: “Él quedó bien con todos hasta la fecha. Con todos tenemos buena relación. Con Florinda no tenemos relación, por la razón que sea, no hay nada en el medio como para decir que pasó algo… Pero con María Antonieta de las Nieves (la Chilindrina), con Édgar Vivar (el señor Barriga) y con Carlos Villagrán (Quico) sigue habiendo una relación linda”.