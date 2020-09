Renata Espinal: "Me quedo porque el ciberacoso es una plaga que esta destruyendo vidas"

Tegucigalpa, Honduras.- La trayectoria de Renata Espinal es ampliamente conocida en los círculos creativos, culturales y sociales del país, pero más allá de ser una de las comunicadoras más influyentes de la nueva generación, Renata es acción, alegría y compromiso, por eso su nombre es un referente de solidaridad en las causas más nobles y justas.



Además de su compromiso con defender y crear espacios dignos para la niñez, juventud y mujeres de este país, Espinal ha sido una de las promotoras turísticas de Honduras a través de su trabajo en plataformas digitales como Honduras is great y La Marimba. Su dedicación a las iniciativas pro arte le han permitido trabajar como colaboradora ad honorem del MIN (Museo para la Identidad Nacional) y columnista del proyecto “Vuelve al Centro.

Como conferencista ha impartido charlas sobre “Violencia de Género en Internet”, "Cómo superar los fracasos", "El Influencer como medio de comunicación", "salud mental en al era del meme” entre algunas de sus mejores ponencias asi como también ha participado de moderadora en la presentación de resultados del informe: "Niñas, Adolescentes en Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas".



Su nutrida experiencia profesional la ha puesto en importantes escenarios para fomentar el turismo y desarrollo del país, convirtiendola en una gran aliada para quienes se dedican a este rubro.



Hoy por hoy, su trabajo sigue siendo tan visible como su calidad humana, y Renata esta dispuesta a resurgir como ave de Fénix desde las cenizas de su propia destrucción, pero con una admirable capacidad de renovarse y convertirse en un ser más fuerte y valiente.

¿Qué será de Renata Espinal en esta nueva etapa?



Aqui, es donde nace una nueva vocera que levantará su voz para ser ese brazo de apoyo de aquellas personas que han sido víctimas del ciberacoso, ya que ahora dedicará su vida a crear campañas de conciencia social sobre los daños que este fenómeno puede ocasionar en las personas, "me dedicaré a trabajar para apoyar a las personas que han sufrido de ciberacoso" dijo la comunicadora a EL HERALDO.

Sobre su regreso a las redes sociales, Espinal publicó un video donde expresa su agradecimiento por el apoyo brindado de sus amistades y seguidores, asi como también aprovechó la oportunidad de reconocer su valentía entre sus mayires fortalezas, "a pesar de todos los defectos que tengo, uno de ellos no es la cobardía por eso me quedo por aquellos que me apoyan de manera incondicional" reiteró la comunicadora.

En la publicación finaliza diciendo: "el ciberacoso es una plaga que está destruyendo vidas de niños, adolescentes y adultos a nivel mundial y creo que nadie puede pasar por una situación como esta de ninguna manera, me quedo con todos los aprendizajes asi que muchisimas gracias a todos, esta es mi vida real", advirtió Espinal.