Verónica Castro recuerda cómo se enamoró del "Loco" Valdés  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Cuando Verónica Castro conoció a Manuel "Loco" Valdés, quedó totalmente enamorada de él sin importarle la diferencia de 22 años.



“Yo creo que me enamoré a los 14 años, cuando entré a trabajar, ahí en Televisa, con él (Valdés). Desde el 66, en Operación. O sea, yo sí quedé como sonsa, me quedaba viéndolo, y la baba se me caía, pero realmente cuando empecé a salir ya con él fue cuando empezamos a salir de gira teatral con Ensalada de locos, ahí empezamos a salir más juntitos”, contó durante una entrevista con el programa Ventaneando.



Y es que a pesar de que el romance no duró mucho tiempo, la madre del Cristian Castro recuerda cada momento de forma especial.

LEA: Un rosario, camisa del América y cenizas repartidas: el adiós al 'Loco' Valdés



Verónica dijo que luego de la obra, en 1974, ella quedó embarazada de Valdés y fue al mismo tiempo cuando se enteró que el amor de su vida estaba casado.



“Cuando terminó la obra ya estaba yo embarazada y platicamos, pero pues ya no hubo contacto, ya no hubo relación, porque yo después me enteré de que seguía casado. Entonces, dije ‘Ay Dios mío, qué vergüenza’, porque la verdad que lo único que nunca quise en mi vida era hacerle daño a una mujer, y me sentí supermal, dije: ‘Esto no puede seguir así’”, recordó.

ADEMÁS: La enfermedad que terminó con la vida del "Loco" Valdés



“Mi mamá me ayudó mucho, me preguntó ‘qué quieres hacer’, ‘no’, le digo ‘pues tengo que salir adelante con mi hijo, estoy terminando la universidad’, y entonces, hasta con ocho meses y medio de embarazo corría yo todavía a la universidad con una panza terrible, la pasé muy difícil, porque aparte de todo tuve que empeñar mi coche, que me llevaba a la universidad, porque no tenía para pagar el hospital, fue muy difícil, pero sí fue mi primer gran amor de mi vida. Fue hasta los 19 años que nos dejamos de ver”, expresó.



Verónica aseguró que una vez que Cristian nació le pidió disculpas a la esposa de Valdés.

"Lo que menos quería era hacer sufrir a una mujer, la mamá de Pupi (Alejandro Valdés), a quien adoré y fue un amigo muy querido”, finalizó.

TAMBIÉN: Cristian Castro tras muerte del 'Loco' Valdés: Estoy orgulloso de ser su hijo