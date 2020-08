Muere la mamá de Itati Cantoral, víctima del covid-19

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La mamá de la actriz Itati Cantoral se sumó a las víctimas del coronavirus en Argentina luego que sufriera un paro cardiorespiratorio producto del covid-19 con el que estaba luchando.



Itati Zucchi, quien fue actriz, bailarina clásica y campeona mundial de judo, murió a los 83 años. Según una persona cercana a la familia, la enfermedad la deterioró rápidamente.



"La enfermedad fue realmente muy rápida, máximo una semana, no tengo con exactitud los días que tenía, pero si fue muy pronto. Pero es inexplicable porque la señora ya no salía, se contagió en su casa", dijo la fuente a la revista Quién.



Asimismo, reveló que la familia de la exactriz siempre tuvo los cuidados necesarios para que la matriarca no se contagiara con la enfermedad que a cobrado miles de vida en el mundo, pero al parece ella se contagió dentro de su hogar.

A través de un comunicado, la familia Cantoral emitió un comunicado.



"La familia Cantoral Zucchi desea informar que la Sra. Itatí Zucchi, viuda de Cantoral, falleció por complicaciones de COVID-19. Desafortunadamente, por tal motivo, no podrá llevarse a cabo el funeral deseado. Se celebrará una misa en su memoria y se hará llegar un enlace virtual para quien quiera unirse a nuestro sentimiento", dice el documento.



Itati Zucchi murió 20 días después de cumplirse el décimo aniversario de la muerte de su esposo, Roberto Cantoral García, de quien vivió enamorada hasta el último día de su vida.