Reik rinde honor a los trabajadores de salud con "20-21"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Reik busca enaltecer a los trabajadores del sector salud durante la pandemia con los videos de su EP “20 - 21”, que unidos crean un cortometraje sobre la historia de amor entre una enfermera y un músico.



El trío mexicano lanzó el viernes pasado “Lo intenté todo”, una canción con la cantante colombo-canadiense Jessie Reyez cuyo video completa el proyecto audiovisual. Los otros temas, estrenados anteriormente, son “Pero te conocí”, “Lo mejor ya va a venir” y “Con la falta que me haces”.



“Cuidamos mucho que fuera muy evidente que lo estábamos haciendo con mucho respeto, con mucha reverencia”, dijo el vocalista Jesús Navarro en una entrevista reciente por videollamada con The Associated Press. “Vimos esto como una oportunidad de hablar de lo que está pasando y de lo que sentimos al respecto”.



“20 - 21” llega tras una serie de colaboraciones populares con artistas urbanos como “Indeciso”, con Lalo Ebratt y J Balvin; “Amigos con derechos”, con Maluma, y “Me niego”, con Ozuna y Wisin. Está totalmente dedicado a la balada, a la que el trío ha sido devoto desde el comienzo de su carrera hace más de 15 años.

“Es otro sentimiento totalmente a lo urbano”, dijo el guitarrista Julio Ramírez desde San Diego, California. “Escogimos cuatro que sentíamos que eran LAS baladas para sacar”.



El proyecto nació a raíz del confinamiento, que los obligó a estar en casa y con menos compromisos profesionales, les permitió pensar más en cómo realizarlo.



“Es la primera vez en mucho tiempo que nos detuvimos a crear un proyecto y si bien le metimos velocidad, fue bonito realizarlo”, dijo Ramírez.



Dos de las cuatro canciones habían sido compuestas hace casi un año y estaban esperando el momento correcto para presentarlas al público. Las otras fueron compuestas durante la cuarentena. Las letras corrieron a cargo de Reik, Pambo, Pablo Preciado, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, estos dos últimos los productores del EP. Reyez participó en la composición de “Lo intenté todo”.

“Fueron hechas casi casi a la medida”, dijo el guitarrista Bibi Marín desde Playa del Carmen, en el Caribe mexicano. “(Con) la situación que estamos viviendo, todos estamos mayormente sensibles de alguna manera, creemos que encajaron perfecto”.



Los videos, protagonizados por Anca Valeanu y Andrew Guze con la participación de Virginia Álvarez, fueron filmados en Miami bajo la dirección del mexicano Fernando Lugo, con quien habían trabajado previamente. El factor principal para escoger a Lugo como realizador fue la confianza, pues la mayoría del trabajo se hizo a distancia. Y el resultado los dejó muy complacidos: proyecta la historia que habían imaginado.



“Yo me la creí toda. Todavía veo los videos y chillo”, dijo Ramírez sobre la actuación de la pareja en los videos.



Reik prepara ahora un documental sobre cómo se realizaron el EP y los videos. Aún sin fecha de estreno, mostrará también cómo vive cada uno la cuarentena y cómo se han mantenido creativos.



Este año han lanzado sencillos con Aitana (“Enemigos”), Morat (“La bella y la bestia”) y Camilo y Farruko (“Si me dices que sí”); y participaron en un concierto previo a la inauguración de la temporada de la MLB con Matisse. Para Reik, una de las claves para salir adelante en el 2020 ha sido mantener el optimismo. Algo similar refleja el título de su EP.



“Haciendo alusión a lo que nos deja el 2020 y con la mirada hacia el 21”, dijo Navarro desde la Ciudad de México, acompañado de su perro Bowie. “Ojalá que sea una herramienta para mucha gente para acompañar y para expresar lo que están sintiendo”.

