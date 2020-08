Christian Nodal molesto por cuenta falsa creada en Twitter  

Nodal, que no es muy fan de las redes sociales, usó Twitter para mostrar su molestia por una cuenta que usa su imagen.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Ironizando sobre una cuenta falsa creada en Twitter con su fotografía, Christian Nodal se mostró molesto porque las personas siguen más esa cuenta que la oficial.



“Me siento más estafado que los que siguen creyendo que soy yo el que escribe puñetas mentales en una cuenta falsa que tiene más seguidores que esta”, escribió a eso de las 12:49 de la madrugada.

Rápidamente, esta cuenta, que se hace llamar "Nopal", contestó al mensaje de Nodal: "JA JA JA no se enoje mi Nodal", junto a un meme.

Y es que en las últimas semanas, la cuenta @nodal_oficial se ha vuelto viral con la cantidad de mensajes ocurrentes que escribe todos los días.

Pero lo que más molesta a Nodal es que use frases que parecen estar dirigidas a Belinda. No voy a durarte toda la vida, aprovéchame que esto no pasa todos los días”, “¿el precio de enamorarse y sentirse en las nubes es la tristeza?”.