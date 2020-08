¿Por qué Florinda Meza no tuvo hijos con Roberto Gómez Bolaños?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Florinda Meza reveló durante una entrevista para elprograma de espectáculos “De Primera Mano“ la verdadera razón por la que no tuvo hijos con Roberto Gómez Bolaños, famoso por su personaje "Chespirito".

Meza dijo que decidieron no tener hijos para evitar que el pequeño que ellos trajeran al mundo fuera mal visto por el resto de sus hermanos.

“A los hijos se les quiere a través de la madre y que un hijo mío, amándome como me amaba sería su adoración, y él no podría cargar una con el peso de la culpa de amar menos a los otros”, recordó la actriz mexicana haciendo referencia a las palabras de su amado.

Luego añadió: “Y si hubiera conflicto entre los medios hermanos, no soportaría que lastimaran, agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración, que no lo pusiera yo en ese predicamento”.

Durante la entrevista también dijo que cuando tuvo su romance con el extinto actor, la sociedad juzgaba muy mal a las madres solteras o a las que tuvieran una relación con un hombre casado.

A pesar de todo, Meza asegura no arrepentirse de esa decisión, pues reconoce que el amor entre ambos surgió de manera inesperada e instantánea.

“Yo ya sabía, nadie me forzó, él me cortejó, o caí por el romance, porque me enamoré y vivimos un amor maravilloso. Cuando vio que yo me le iba, cuando vio que tenía que cerrar la brecha del cortejo, porque sino me le iría, estuve a punto de irme porque tuvimos muchos conflictos en esa época”, dijo con la voz entrecortada por las emociones.



“Él me amó con el 100 que podía dar. Me lo agradecía, él me conocía, conocía mi instinto maternal pero me agradecía eso, que yo lo aceptara de esa manera. Le agradezco a él muchísimas cosas como hacer mi vida interesante”, finalizó.

Romance

Florinda y Chespirito vivieron en pareja 30 años, hasta que decidieron contraer matrimonio en 2004.

Chespirito siempre gritó a los cuatro vientos su amor por Florinda, pero sin perder el humor.

“Estaré con ella hasta que la muerte nos separe o hasta que Shakira me haga caso”, declaró.