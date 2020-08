Hija del actor Héctor Parra lo acusa de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor español Héctor Parra está envuelto en polémica tras que su hija Alexa lo denunciara por su conducta inapropiada desde que ella era una niña.



La joven confesó que su padre abuso sexualmente de ella, pues siempre la tocaba de una forma inapropiada y le gustaba dormir en ropa interior junto a ella.



Alexa, también confesó que su papá le obligaba a avisarle cada vez que saliera de bañarsse para secarle el cuerpo.



"He sido muy cuidadosa con la gente a la que le cuento, es un tema que está superado desde el momento en que decidí exponérselo a mi mamá y le dije que no se vale que él sea pedófilo. No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales", expresó la adolescente.

La chica dijo que notó la conducto inapropiada de su padre después de los 10 años, cuando ella pedía un poco más de intimidad y no se lo permitía. Pero para cuando cumplió 12 años ya no quería ver más a su padre, por lo que tuvo que contarle la verdad a su madre.



"Mi mamá no tenía idea de lo que estaba pasando, pero dejé de verlo porque estaba incómoda; mi mamá me preguntaba que por qué no quería verlo, pero no le decía nada. Después decidí decirle todo a mi mamá porque encontré audios y fotos íntimas de Héctor", comentó.



Agregó: "Tenía una laptop y un día me puse a ver los recuerdos y vi que había audios y fotos, al ponerle play escuché la voz de Héctor y dije: ‘¿Qué es esto?’; hablaba con una mujer y con un hombre, lo tengo guardado en mi celular”, expresó. “Le decía a un hombre: ‘Hola, chiquito, en la noche te veo".



Alexa recordó: "Todo esto pasó desde siempre, pero me empecé a dar cuenta desde los 9 o 10 años, y fue a los 12 o 13 que dejé de verlo. Todo empezó desde que se separó de mi mamá. No podía confrontarlo porque me daban miedo por sus reacciones, las cosas tenían que ser como él quería, porque si no, se ponía mal, se enojaba, gritaba. En las últimas ocasiones sí le llegué a quitar la mano y le dije que no me gustaba que me tocara, y él se molestaba mucho"



Además, reveló que en una ocasión encontró a su papá autocomplaciéndose en la cama en la que ella estaba dormida.





Esta es la segunda polémica que se descubre de Héctor, quien hace unos meses también se vio envuelto en polémica tras que su esposa revelara que encontró audios y fotografías de su esposo con otros hombres.



Parra reconoció que era bisexual lo que provocó su divorcio con Gunny Hoffman tras varios años de matrimonio.