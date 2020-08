La Top 107.7 celebra sus 21 años de ser la radio juvenil favorita

Tegucigalpa, Honduras.- Todos los días desde un 18 de agosto de 1999, la historia radial en Honduras revolucionó el dial con la creación de La Top 107.7, la emisora juvenil del momento, que en sus primeros años se dio a conocer con el nombre de Top Music y hoy celebra a lo grande sus éxitos cosechados durante estos 21 años de fundación.



Actualmente es dirigida por el talentoso comunicador Edgardo Rivera, quien junto al productor Orlin Sevilla y su dinámico staff de locutores ha convertido esta emisora en un verdadero referente de los mejores contenidos de entretenimiento, animación y menú musical para todos los gustos.

Lea también: Edgardo Rivera: un motivador que impulsa el sueño de don Enrique

Romper esquemas ha sido uno de los retos más grandes de esta casa radial, ya que también realiza eventos de proyección con la juventud como conciertos, fiestas, competencias como Intercolegial de Baile, Top Dance, Chica Top y eventos colegiales para demostrar su apoyo a su fiel audiencia.

Las mañanas, tardes y noches no son nada aburridas si sintonizas La Top 107.7 en cualquiera de sus segmentos junto a Junior Estrada con su programa "La Regadera" , Alicia Ramos y Estrella Celeste en "El Agite", Xavi Guzman en "La Calle" , Mac Benny Sandoval en "A La Cama" y Kevin Humbert los domingos con "Hechizos", todos ellos regalan esa sobredosis de su humor, alegría y carisma que contagia a sus oyentes.



La pandemia no ha sido excusa para no celebrar este acontecimiento, ya que este año, La Top se ha dedicado a consentir a su fiel audiencia con grandes promociones como giveaway en sus redes sociales, sorteos de fabulosos premios y regalar cuentas de ahorro, llevandoles asi todas las sorpresas de su acostumbrada fiesta desde las cabinas hasta su casa.



Sobre esta fecha especial, su actual director Edgardo Rivera expresó su gratitud por a fidelidad de su público y aquellos colaboradores que a lo largo de más de dos décadas han sido pieza clave en el éxito de esta radio, "agradecemos a todos nuestros oyentes, patrocinadores y amigos por su apoyo en los 21 años de éxitos de La Top 107.7 número uno" dijo el comunicador..