Ricky Martin asegura que quiere tener más hijos

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El cantante Ricky Martin aseguró que quiera expandir más su familia con Jwan Yosef a pesar de ya tener cuatro hijos, así lo confesó a la revista Out Magazine, dedicada a la comunidad LGBTI.



En el plan familiar del boricua es tener 10 hijos más, muchos nietos y domingos de familia, pero está claro que no sabe qué pasara en el futuro y se está dedicando a vivir su presente.



La entrevista llamada "Ricky Martin, la revolución" aparece posando con varios atuendos y de una forma muy romántica con su amado esposo.



Sobre agrandar la familia, el puertorriqueño manifestó: "Me convertí en papá cuando tenía 35 años, no es lo mismo cuando tienes 48. ¡Necesitas energía, estoy fuerte, créeme, y saludable - cargo dos bebés al mismo tiempo y el coche y la pañalera - pero eso es mucho. Es una gran responsabilidad".

Asimismo, dijo: "Hay momentos en los que quiero diez más (hijos) y luego estás esas mañanas en las que todo el mundo llora y yo digo: Está bien, tal vez estemos bien los seis".



Además, aseguró: "Me encantaría tener muchos nietos en el futuro y tenr todos los domingos llenos de familia, pero ya saber, tenemos que ver qué pasa".

Ricke es papá de los gemelos Valentino y Matteo, nacidos en 2008, y de Lucía y Renn, de dos y un año.

En la entrevista, Martin también habla sobre la paralización de gira en Puerto Rico y la ansiedad que esto le produjo.