Muere Tony Camargo, intérprete de la famosa canción "El año viejo"

MÉRIDA, MÉXICO.- Tony Camargo, el famoso intérprete de la canción "El año viejo" que pone a bailar a muchos en Navidad, falleció el miércoles 5 de agosto en Mérida, Yucatán, a los 94 años.



Hasta el momento se desconoce cuáles habrían sido las causas de su fallecimiento, pero su desaparición física en la tierra ha provocado consternación entre los seguidores del cantante.



Fue la Secretaría de la Cultura y las Artes del estado de Yucatán, los que dieron a conocer la lamentable noticias. Mérida había sido el lugar escogidos por el artista, desde hace más de 30 años, para pasar sus últimos días de vida.



“Descanse en paz Tony Camargo, su voz quedó inmortalizada en la canción “El año viejo”. Como cantante formó parte de la Orquesta de la SSP del Ayuntamiento, y participó en las Serenatas de Santa Lucía", dice el mensaje publicado en Twitter.



Antonio Camargo Carrasco fue el nombre con el que fue bautizado por sus padres tras su nacimiento el 1 de junio de 1926 en Guadalajara, México.



Sus comienzos en la música se remontan a 1942, cuando con apenas 16 años, se inició como cantante del conjunto de David Ferruca en el cabaret La Conga.



Por su talento apareció en múltiples programas de televisión y de radio, también realizó giras por varias ciudad de México y actuó en varios salones de baile.



Semanas antes de su muerte, Camargo fue operado en el pie tras presentar complicaciones por la diabetes que padecía. Se conoce que su hija Guadalupe González viajó hasta la casa de su padre para cuidarlo.

"El año viejo"

Al escuchar la canción de "El año viejo" lo primero que se viene a la mente es Navidad y el nombre de Tony Camargo, pero lo que muy pocas personas no saben es que el tema no pertenece al artista mexicano.



La famosa canción es de la autoría del colombiano Crescencio Salcedo, pero fue Camargo junto a la orquesta del maestro Chucho Rodríguez los que popularizaron el exitoso tema.



En una ocasión, en diciembre de 2018, confesó que jamás pensó que su canción seguiría vigente, “menos que se convertiría en una joya musical en Latinoamérica”.



“Francamente no esperé que la canción trascendiera, porque había grabados otras canciones como ‘La bandolera’, ‘La engañadora’ y ‘Partido por la mitad’, pero tuve la fortuna que al público le gustara ese tema”, comentó.