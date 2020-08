Edgar Vivar reacciona a la cancelación de los programas de Chespirito

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Edgar Vivar señaló que Televisa, cadena que por décadas transmitió los programas de Chespirito, perdió los derechos de los personajes creados por Roberto Bolaños.

Fue en las últimas horas que el 'Señor Barriga' brindó una entrevista al programa de radio de René Franco, La Tequila, y ahí hizo polémicas revelaciones-

LEA: La inesperada propuesta de la reina Isabel II a Harry y Meghan

Vivar expresó que la familia Bolaños es la única responsable, en la actualidad, de comercializar todo lo relacionado con las producciones de Chespirito.

La imagen y los derechos de uso de los personajes fueron en un comienzo negociados con Televisa, pero la fecha de terminación del contrato se cumplió y la famosa cadena no tiene ninguna obligación o poder de usarlas.

Negociación

Edgar también se refirió al proceso de negociación que mantuvo la familia del querido "Chavo del 8" en los últimos meses con Televisa.

ENTÉRESE: Camila, hija de Alejandro Fernández, se casa tras noviazgo exprés

Ante la falta de acuerdo con Televisa, en este momento cualquier televisora podría hacer una oferta a los herederos de Chespirito para quedarse los derechos de los personajes y derivados de los programas.

En otras entrevistas, manifestó que nunca olvidará haber sido parte de "El Chavo del 8".

Finalmente, habló acerca de la bioserie sobre Bolaños “han hecho un acercamiento conmigo directivos de Televisa, pero aún no hay nada concreto y hasta no firmar, no hay nada, y quien la realizará será Roberto Gómez Fernández”.

CONOZCA: Daddy Yankee muestra su drástica pérdida de peso