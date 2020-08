Martín Cálix gana Premio Internacional de Poesía Los Confines

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - Un jurado internacional compuesto por la escritora norteamericana Janet Gold, la escritora hondureña Helen Umaña y el escritor costarricense Oswaldo Sauma, seleccionó el libro “La danza de los papagayos” como IV Premio Nacional de Poesía Los Confines 2020, convocado por el Festival de Los Confines y la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Al abrir la plica se constató su autoría: Martín Cálix.



En el acta del premio de poesía más importante de Honduras el jurado explica las razones por las cuales se seleccionó "La danza de los papagayos": “es un poemario que guarda unidad temática, maneja el lenguaje con austeridad y precisión y, a la vez, con inclusión juiciosa de metáforas singulares. Profundiza en un sentimiento personal que se proyecta hacia espacios culturales, terrestres y ancestrales. Sugiere una vinculación entre la madre de la negritud y la Pachamama, madre cósmica, impunemente maltratada. Es un aporte contemporáneo y original inscrito en la noble tradición de la elegía”.

También se destaca que los diez libros finalistas del premio son de alta calidad “señal indiscutible de la calidad de la actual poesía hondureña”.



El poeta Martín Cálix al momento de conocer el fallo expresó que “para mí, este premio es la extensión de ese homenaje que en mis libros hago a las mujeres de mi familia, especialmente a mi abuela Eloísa que es la madre del poemario y es la memoria de mi infancia. El Premio Nacional de Poesía Los Confines sin duda es un galardón al que todo poeta hondureño debe aspirar, por su honestidad, por su profunda coherencia con el quehacer poético. Quiero decir que este libro no es otra cosa que un andar hacia la ternura. Estoy profundamente agradecido por el premio, no lo creía, ya estar entre los finalistas era un anuncio lleno de luz. Los últimos años de mi vida han sido muy difíciles: mi padre acaba de morir de covid-19 el 22 de junio, se contagió mientras ayudaba a las personas”.



Martín Cálix es poeta y fotógrafo, autor del poemario “El año del armadillo” editado en España ya que obtuvo el Premio Internacional de Poesía Martín García Ramos 2015.

Janet Gold comentó que “no fue fácil escoger, pues eran diez obras diferentes, pero finalmente me convenció 'La danza de los papagayos' cuando reconocí que este conjunto de 25 poemas posee una coherencia en múltiples niveles y se inserta en la larga y venerable tradición lírica de la elegía de una manera muy original y con inquietudes contemporáneas”.



Helen Umaña opinó que “la madre es el centro de la reflexión y que hay un gran manejo de la elegía pues no cae en la sensiblería”.



Oswaldo Sauma dijo que “el libro me atrapó, es una manera muy particular de hablar de la madre y nos guía en los sentimientos fraternos”.



Cuarenta y dos libros de poesía se presentaron a la cuarta edición del Premio Nacional de Poesía Los Confines 2020. Los diez libros finalistas fueron “Asilo de pájaros”, “Imagina esto, dijo la serpiente”, “Elementos sucesivos”, “La danza de los papagayos”, “Cinema Galaxia”, “Yo, eterna”, “Decadencia”, Unplugged, “Noche glaciar para los pájaros” y “Espejo de bronce”.



En sus ediciones anteriores, el Premio Nacional de Poesía Los Confines se le ha otorgado a Fabricio Estrada por su “33 revoluciones para Rodríguez”, a Rommel Martínez por el poemario “A712 (Para leer de viaje)” y Yolany Martínez por el libro “Lo que no cabe en las palabras”.



La obra ganadora es editada por la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, además se invita a su autor al Festival Internacional de Poesía Los Confines y se le entrega una escultura diseñada por el maestro de la plástica nacional Gustavo Armijo.