la maternidad: cómo encararla cuando el covid-19 sigue presente

Tegucigalpa

Ella es Marjorie; supo hace un par de meses que estaba embarazada, y entonces sintió que el mundo se le venía encima. No quería convertirse en madre en lo que parecía el peor de los tiempos para serlo, tampoco asistir a un centro de salud una vez por mes, y, mucho menos, dar a luz quizá rodeada de pacientes enfermos.

Por otra parte, está Delia; quien finalmente cargó en sus brazos a su primogénito unas cuantas semanas atrás. En su caso, las dudas sobre si está cuidando o no a su bebé como debería —como toda madre primeriza— invaden su mente, y a ello se suma la incertidumbre de no saber si el covid-19 dejará de ser pronto una amenaza para su salud y la de su familia.

Ambas, bajo circunstancias diferentes y en contextos a destiempo, son apenas ejemplo de las realidades tan adversas que miles de mujeres hondureñas están sobrellevando: la maternidad en tiempos de pandemia. Traer una nueva vida al mundo mientras el contexto actual es todo menos prometedor quizá no haya sido lo más acertado, pero esto no significa que no puedan disfrutar de su nueva etapa de forma segura.

La doctora Mariela Medina opina que, sin lugar a dudas, la zozobra que rodea al nuevo coronavirus es inquietante para toda la población mundial, y asegura que en el caso de las embarazadas es aún mayor, porque además de que temen contagiar al bebé o que este contraiga el virus al momento de nacer, están también los efectos que esta enfermedad podría ocasionar en su desarrollo.

“Es bien sabido que las mujeres en estado de gestación disminuyen la eficiencia de su sistema inmunológico, por ende, son más susceptibles a contraer cualquier tipo de cuadro viral; de ahí la importancia de vacunarse. En este caso en particular, al no existir aún una alternativa, recomendamos aplicarse siquiera la vacuna contra la influenza A-H1N1, que está disponible de manera permanente en nuestro sistema de salud público, privado y seguridad social”, informa.

La especialista menciona que todavía no hay estudios definitivos que confirmen que las mujeres embarazadas son más susceptibles al covid-19, o si contraerlo aumenta las posibilidades de tener resultados adversos en el período de gestación (como partos prematuros o transmisión del virus en el útero), pero ante la falta de información científica se consideran una población de riesgo.

Controles seguros

En cuanto a las medidas de bioseguridad al momento de asistir a las citas de control, la doctora aclara que se mantienen tal como con el resto de la población al presentarse a cualquier otro centro de salud, y que son siempre requeridas para evitar la inhalación del virus por vía respiratoria o gotitas, y por aerosoles, si corresponde.

Estas contemplan el uso de mascarilla quirúrgica, gafas o mascarilla facial, higiene puntual de manos, menor cantidad de personas en el área, desinfección del consultorio entre una paciente y otra, y disminución en el tiempo de la consulta para minimizar la exposición (entre 20 y 30 minutos). Asimismo, se recomienda alargar los períodos entre las citas a cada seis semanas si todo va bien, explicar muy bien los signos de alerta y mantener comunicación telefónica.

Partos sin riesgo adicional

“Una vez se acerque el momento de dar a luz, la estadía en los recintos asistenciales es otro tema que a las futuras madres también les preocupa, pero se debe considerar que, tal como en las demás áreas clínicas, los servicios de maternidad han reforzado todos los cuidados necesarios para reducir el riesgo de contagio. La madre y su familia deben estar confiados y seguros”, asegura la experta.

Claramente, lo anterior atribuye un manejo correcto de las decisiones tomadas previamente sobre en dónde se atenderá el parto, qué hacer en caso de que se presenten contracciones a medianoche y tener lista una maleta con todo lo requerido para dos días, tanto para la mamá como para el bebé. Una medida importante es la suspensión de visitas a la unidad, donde cada madre puede estar acompañada solamente por una persona, debiendo ser la misma durante los días en que permanezca internada.

“Es muy importante que las futuras mamás estén tranquilas al momento de dar a luz, y que hayan tomado todas las medidas necesarias para que tengan una muy buena experiencia. También deben investigar si para cuando llegue el momento de su ingreso hospitalario requerirán realizarse la prueba para la detección del virus, ya que en la mayoría de los lugares se está solicitando”, puntualiza.

Para el regreso a casa

Luego de haber mantenido controles seguros durante el embarazo y de lograr un parto exitoso pese a las circunstancias, es momento de regresar a casa con un bebé en brazos. Pero para que todo siga marchando bien es preciso seguir algunas recomendaciones. La doctora Medina advierte que deben ser de estricto cumplimiento.

Como primer punto, después de que nazca su hijo, la madre debe continuar con el apoyo médico, incluidas las vacunas de rutina. En caso de presentarse dudas entre una cita y otra, lo mejor es hacer uso del contacto vía teléfono y asistir al centro de salud solamente cuando le sea indicado o detecte una emergencia; hay que estar siempre atentos y vigilantes a síntomas sugestivos.

La mamá deberá seguir amamantando a su bebé, incluso si ha dado positivo en el test de covid-19 o sospecha que está infectada, en vista de que no se ha encontrado el virus en muestras de leche materna. Sin embargo, en cualquiera de ambos casos se hace hincapié en el uso de mascarilla, lavado de manos antes y después, y rutinariamente limpiar y desinfectar superficies.

Adicionalmente, habrá que mantener al niño en casa y lo más alejado posible de otras personas. Por el momento, no invite a familiares ni amigos a conocerlo; tampoco lo lleve a residencias ajenas. Y si hay que sacarlo, por ejemplo, para visitar al médico, tanto él como la madre deben mantenerse a una distancia mínima de dos metros de otras personas, y ampliarla en el caso de que se muestren enfermas.

Conclusión

“Definitivamente, en estos tiempos que estamos viviendo todo es más complicado, por lo que una de las recomendaciones esenciales es posponer los planes de embarazo hasta que pase la pandemia o al menos mientras se dispone de una vacuna para inmunizar a la población. Si pueden esperar, la mejor decisión es esa”, finaliza la experta.

Así como Marjorie y Delia, seguro usted también conoce de casos cercanos en los que alguna mujer, ya sea iniciando un embarazo, próxima al parto o con un recién nacido en casa, necesite de ayuda; entonces es su turno de ofrecerla y hacerle ver que no está sola, sobre todo en tiempos de pandemia