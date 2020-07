Plácido Domingo recibirá premio a la trayectoria en Austria

SOAVE, ITALIA.-Plácido Domingo hará su primera aparición pública desde que se recuperó del coronavirus para recibir un premio a la trayectoria en Austria la próxima semana.



El tenor español de 79 años será homenajeado el 6 de agosto en Salzburgo por la organización detrás del Premio de la Música de Austria en una ceremonia sólo por invitación.



El premio, cuyo agasajado es seleccionado por un jurado de periodistas, reconoce a Domingo como “uno de los mejor y más influyentes intérpretes vocales del mundo”, al decir que “ha fijado los estándares internacionales más altos durante décadas”.



Domingo, quien fue tratado por coronavirus en México, tiene previsto actuar este verano boreal en Caserta, cerca de Nápoles, y el 22 de agosto en la Arena di Verona en el norte de Italia, donde también dará un concierto el 28 de agosto y dirigirá otro el 29.

Incluso antes de que la pandemia cerrara las casas de ópera en Estados Unidos, los compromisos de Domingo en ese país fueron cancelados luego que The Associated Press publicó reportajes en los que se detallaban denuncias de acoso sexual o conducta sexualmente inapropiada de más de 20 mujeres. Domingo ha negado todas las acusaciones, pero emitió una disculpa luego que el Sindicato Estadounidense de Artistas de la Música y la Ópera de Los Ángeles calificaran de creíbles los alegatos de acoso sexual.



Los teatros europeos, mientras tanto, lo apoyaron: sus únicas actuaciones canceladas en el Viejo Continente se debieron a los cierres por el coronavirus. Desde que se relajaron las restricciones en Europa, las presentaciones de música clásica se han reanudado gradualmente y Domingo también tiene una agenda de otoño repleta, meses después de recuperarse del virus.



En un comunicado, el cantante recibió la noticia del premio austriaco “con gran placer”, y resaltó que coincide con el 45to aniversario de su debut en Salzburgo.



“Es un momento de la historia tan delicado para todos nosotros, por nuestra salud y por la salud del mundo entero”, dijo Domingo. “El mensaje del Premio de la Música de Austria es simplemente maravilloso: la promoción de las artes, y en especial de la música, es importante para obtener la energía para un nuevo comienzo”.



El premio a la trayectoria ha ido previamente al tenor alemán Rene Kollo, a la mezzosoprano estadounidense Grace Bumbry, al director indio Zubin Mehta y al tenor estadounidense Neil Shicoff. El Premio de la Música de Austria se creó en 2014.