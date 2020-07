Alicia Ramos activa su voz para cumplir el sueño de don Enrique

Tegucigalpa, Honduras.- Conocer a Alicia Ramos es evocar a uno de los rostros femeninos más talentosos de la locución en el país, actualmente tiene 23 años de edad y es estudiante de la carrera de Comunicación Social y Pública de la Universidad Metropolitana de Honduras.



Cuenta con una trayectoria de cinco años en medios de comunicación y se destaca como locutora de la La Top 107.7 del programa “El Agite", además de engalanar muchos espacios radiales publicitarios con su apreciada voz comercial.



Durante este tiempo ha sido parte de varias actividades altruistas como Fundación del Niño con Cáncer en su programa de apadrinamiento, y con la Fundación Cristo del Picacho, donde ha tenido la oportunidad de poner su talento a la orden de esta buena causa y como animadora de eventos especiales para los niños Umbrales de la Esperanza entre algunas de las actividades de labor social donde ha reflejado su faceta altruista.

Su dinamismo también le ha permitido aportar sus ideas e iniciativas en diferentes grupos juveniles de la Iglesia Católica para ofrecer sanos espacios de convivencia en apoyo a la juventud hondureña.



Entre otras de sus experiencias de su trayectoria altruista, también ha participado en maratones, gestión y recolección de víveres así como campañas de recaudación de fondos para ayudar a las personas que más lo necesitan.



Hoy en día no solo se destaca como una de las profesionales del micrófono, también Alicia integra la campaña de diario El Heraldo “Corramos juntos por el sueño de Don Enrique", cuyo ejemplo de superación y testimonio confiesa que la ha inspirado a no perder la fe en medio de la tempestad y crisis, "me alegra tanto poder ser parte y ayudar con el talento que Dios me dio para ponerlo al servio de los demás" expresa la comunicadora.