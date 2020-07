Exesposo de Naya Rivera: "Una parte de ti siempre estará con nosotros"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- A pocas semanas de la muerte de Naya Rivera, su exesposo Ryan Dorsey, reaccionó por primera vez en sus redes sociales donde dejó un amoroso y tierno mensaje.



El también actor, recordó y agradeció por el tiempo que pasaron juntos, además de dejar ver que Josey era el motor de ambos.



De igual forma, contó lo que hicieron el día antes de su muerte y aseguró que la vida no ha sido justa por lo que le sucedió.



Dorsey acompañó el mensaje con una tierna fotografía de Naya y su hijo de cuatro años.

"Esto es tan injusto ... no hay suficientes palabras para expresar el agujero que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré. Estabas justo aquí ... Estábamos en la parte de atrás nadando con Josey el día anterior. La vida simplemente no es justa. No sé qué decir ...



Estoy agradecido por nuestros tiempos y nuestro viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce y amable que pudimos esperar. Recuerdo que a veces te molestabas: "Ryan, ¿puedes dejar de chatear?" Jaja. Me alegro de no haberte escuchado porque tengo cientos y probablemente miles de fotos y videos que Josey tendrá para siempre y sé que su madre lo amaba más que a la vida, y lo mucho que nos divertimos juntos mientras crecía.



La vida se trata de buenos y malos momentos, pero con Josey hace que los malos sean un poco menos, porque una parte de ti siempre estará con nosotros. Nunca olvidará de dónde vino. Te extrañamos. Siempre te amaremos. Te amo Meep".

Naya murió ahogada, según el informe de la autopsia, tras salvar la vida de su hijo al lanzarlo al bote que había alquilado en el Lago Piru.



El cuerpo de la exactriz de Glee se encontró seis días después de su desaparición.