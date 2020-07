Ariela Cáceres causa furor con turbantes coloridos en TV nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En sus más recientes apariciones frente a las cámaras, la periodista Ariela Cáceres ha sorprendido con el uso de turbantes y gorros como parte de sus outfits. Por supuesto, su peculiar gusto ha generado cualquier tipo de comentarios en las redes sociales.



Cáceres, quien recientemente venció el covid-19, ha aparecido presentando noticias con los coloridos accesorios que cubren completamente su cabello. Como se ha vuelto cotidiano, varios catrachos comenzaron a preguntarse cuál es la razón que la motivó a incorporarlos repentinamente en sus looks.

"Mi pregunta es, ¿para qué usan esos gorros? ¿Acaso el coronavirus se pega al pelo? Si parecen panaderas con esos gorros", fue el comentario de una cibernauta en una de las imágenes que la comunicadora publicó en su cuenta de Instagram.

Imagen que compartió Ariela en su cuenta de Instagram.







"Pienso que para presentar las noticias no es adecuado no se ve bien en televisión. Para protegerse fuera de cámara está bien", expresó otro hondureño en redes sociales.



Tras la ola de comentarios, Ariela tuvo que referirse a los turbantes durante una emisión vespertina de noticias. Ahí aclaró que usarlos le trae buenos recuerdos de su infancia y además descartó que sea una medida para protegerse del covid-19 o cubrir su cabello sucio. "Los uso porque me gustan", manifestó.

Aunque siempre abundan los detractores, la presentadora tiene fieles seguidores que halagan su apariencia.

"Qué bella. Con la clase se nace bella Ariela y a usted todo se le ve muy bien, hasta con mascarilla", "Así debe ser, tomar todas las medidas necesarias. Dios le guarde a usted y toda su familia", se leen en sus publicaciones.



A la tendencia de Ariela se han sumado sus compañeras Mariel Arteaga y Brenda Moncada, quienes también usan gorros durante las transmisiones.

