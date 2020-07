Myrka Dellanos padeció grave enfermedad que la pudo llevar a la muerte

Dellanos asegura que cuando fue al médico y recibió la noticia no lo podía creer. “La doctora me dijo que tenía diabetes: ‘Si tú no controlas esto, puedes morir de un ataque al corazón’”.

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Recientemente la presentadora Myrka Dellanos confesó que hace un par de años luchó en silencio contra la diabetes tipo 2 de la que ya se encuentra libre.



Según indica la revista People, Myrka Dellanos se enteró de su padecimiento cuando empezó a subir de peso descontroladamente.



La presentadora indicó que subió 25 libras de manera inexplicable y que lo atribuía a factores como el estrés y la ansiedad, ya que en ese momento estaba lidiando con muchas situaciones en su vida.

Tras el diagnostico, la guapa puertorriqueña decidió cambiar su estilo de vida e iniciar un tratamiento médico.



Myrka Dellanos ha revelado que se sometió a mucho ejercicio y que dejó de "comer todo tipo de carbohidratos y azúcar, y me dediqué todo un año a comer vegetales, corté la carne roja”.



Los estrictos planes de alimentación y ejercicio dieron frutos, pues en 2017, la mamá de la sexy Alexa Dellanos recibió la buena noticia de estar libre de la diabetes tipo 2.

“Ya no tienes que usar la máquina porque ya no tienes diabetes. Tu sistema siempre va a estar predispuesto, pero en este momento no tienes”, le dijo su doctora, según recuerda la antigua estrella de Univision.