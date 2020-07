Jim Carrey confiesa que Renée Zellweger fue el amor de su vida

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Aunque ha tenido muchos amores en su vida, ninguna le ha robado el corazón ni le ha hecho sentir lo que Renée Zellweger, así lo confesó el actor estadounidense Jim Carrey durante una entrevista.



Fue hasta dos décadas después de haber tenido un romance con la actriz que Carrey admitió que la ganadora del Oscar fue el amor de su vida porque fue realmente especial para él.



Durante una entrevista con Howard Stern, el actor de 58 años que promociona su biografía "Memoirs and Misinformation", dijo: "Ella fue especial para mí, muy especial. Creo que ella es encantadora".



La pareja se conoció durante el rodaje de la película "Me, Myself & Irene" en 1999. Rápidamente comenzaron su noviazgo que solo duraría un año, pero que impactaría en la vida del comediante.

Tras separarse, Zellweger se casó con un músico, pero a los meses se divorcio, por su parte Carrey tuvo varios noviazgos.



Además de hablar de Renée, también hablo de una relación con la cantante Linda Ronstadt, quien le llevaba 16 años.

Hace unos años, Jim Carrey se vio envuelto en una polémica tras que su novia, Cathriona White, decidiera quitarse la vida y fuera acusado de provocar su muerte.