“Es momento en que los artistas tenemos que unirnos”

Tegucigalpa

Unión entre la comunidad artística hondureña y la aprobación de la Ley de Fomento para el Arte y la Cultura son algunos de los deseos urgentes que expresa el cantautor hondureño Alberto Laínez de Proyecto Aullador. El artista que se apresta para presentar su música en Dinamarca reflexiona con EL HERALDO sobre los momentos que vive la comunidad artística en la actualidad.

¿Cómo impactará esta situación en la comunidad artística hondureña?

Ya está impactando hace meses, recuerde que nosotros vivimos 100% de los conciertos, presentaciones o shows en vivo y todas las actividades de entretenimiento están canceladas. El gremio de la música al cual pertenezco está quebrado literalmente y Honduras no cuenta con una ley de arte y fomento donde los artistas puedan verse amparados en el sistema actual: no hay prebendas, no hay seguridad social, no tenemos acceso al sistema de salud, no hay acceso a préstamos, no somos sujetos de crédito, entre otros.

¿Cuál debería ser la posición de los artistas en este momento?

Unidad y más unidad, debemos seguir agremiándonos y organizándonos. En mi caso soy el secretario de la junta directiva de la Organización Hondureña del sector música Tunkul, ya hemos entregado más de 1,400 raciones de víveres a colegas (en dos entregas), hemos entregado bonos en efectivo a colegas en extrema necesidad, tenemos más de 1,000 solicitudes de ayuda (músicos, cantantes, sonidistas, productores, bailarines, técnicos y personal de apoyo que trabajan con bandas, orquestas y otras propuestas musicales a nivel nacional), hemos realizado cuatro conciertos en vivo desde nuestra plataforma en Facebook para recaudar fondos y hemos tenido respuesta de hondureños en el extranjero especialmente. La situación es muy crítica porque sabemos que la actividad artística estará detenida el resto del año. En conclusión es la oportunidad para unirnos y decirle al gobierno que existimos como gremio y que necesitamos ser tomados en cuenta con la aprobación de la Ley de Fomento para el Arte y la Cultura y su posterior reglamentación (está engavetada desde el 2012 en el Congreso Nacional). Con todo esto seguimos trabajando y no bajamos la cabeza para seguir ayudando a l@s colegas del gremio musical.

A nivel personal y como artista, ¿a qué reflexiones le ha llevado esta situación?

Como esposo y padre de familia han sido días hermosos, vivimos retirados en una montaña y hemos cultivado la tierra, hemos disfrutado hacer la tareas y jugar con nuestras hijas, hablamos a diario con nuestros padres, cocinamos y tratamos de ser consecuentes con nuestra vocación y profesión (ambos somos ingenieros ambientales), hemos servido a la gente que lo necesita con varias organizaciones que colaboramos. Como artista han sido días de estudio y creación, recientemente ganamos un proyecto en Dinamarca para trabajar con comunidades indígenas lencas en el occidente del país, estamos publicando mucho en redes sociales información ambiental, fotografías y videos que tomo en casa (aves, mamíferos, reptiles, cultivos, lluvia, árboles, bosque y todo lo hermoso que rodea mi hogar) a modo de seguir educando en temas de conservación de recursos naturales y entreteniendo a la población con el Proyecto Aullador, estoy escribiendo canciones, haciendo colaboraciones con cantautores de otros países (México, Guatemala, Colombia, Costa Rica, España) y atendiendo solicitudes de colaboración con presentaciones en línea para causas sociales.

En un par de semanas lanzamos nuestro próximo sencillo y ya trabajamos la estrategia con el equipo de producción, como leerán paso muy entretenido y ocupado.

¿La creatividad se fomenta durante estos meses de confinamiento?

Completamente, es un momento único para reinventarte, estudiar, ensayar, escribir, componer y colaborar con otr@s colegas.

Como artista, ¿qué ideas propone para hacerle frente a la situación una vez que supere la etapa del confinamiento?

Insisto en seguir agremiándonos y organizándonos, nos falta mucho como gremio pero ya estamos trabajando fuerte con Tunkul, no hay un buen futuro para los artistas nacionales porque tardará meses en que podamos pararnos en un escenario y ser remunerados. Pero por otro lado, los medios de comunicación, las plataformas digitales de música y las redes sociales son una gran ayuda para nosotros y debemos ser muy creativos para lograr sostener nuestra carrera. Hago un llamado al gobierno y diputados para que tomen en cuenta y ayuden a los artistas a nivel nacional, nos den acceso a préstamos, fondos para desarrollo de proyectos artísticos, acceso a seguridad social, entre otros, y para que finalmente aprueben la Ley de Fomento para el Arte y la Cultura